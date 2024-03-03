Haber Tarihi: 03 Mart 2024 18:42 - Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 18:42

Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle: BJK GS derbi izle HD

Süper Lig'in en büyük derbilerinen birisi olan Beşiktaş-Galatasaray maçı bu hafta sonu Bein Sports 1 ekranlarında! Beşiktaş ve Galatasaray, 3 Mart 2024 Cuma günü saat 20:00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Galatasaray derbi maçı şifresiz canlı yayın izle | Beşiktaş Galatasaray maçı kaçak olarak Netspor, İnat TV, Selçuk Sports, Taraftarium24'den izlemek yasadışıdır. Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig 28. hafta maçında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz bein Sports izleme detayları...

Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle: BJK GS derbi izle HD
Abone Ol

Maçı Bein Sports 1'den canlı izlemek için:

  • Bein Sports Connect üyesi olun.
  • Bein Sports 1 kanalını internet üzerinden veya uydudan açın.
  • Maç saatinde kanalın başında olun ve keyfini çıkarın!

Bein Sports Connect üyeliği olmayanlar için:

  • Bein Sports'un resmi web sitesinden veya mobil uygulamasından maç biletini satın alabilirsiniz.
  • Maç biletini satın aldıktan sonra, Bein Sports Connect'e giriş yapabilir ve maçı canlı izleyebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ MAÇI CANLI İZLE



BEŞİKTAŞ GALATASARAY BEIN SPORTS CANLI İZLE



BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.


TIKLA VE BİLYONER'DE HEMEN OYNA!




BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.




Galatasaray XI: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.



BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov, kadroda yer almayacak. 

6 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Futbol
Gündem

Diğer Haberler

Barış Alper Yılmaz: 'Lider olarak kalmak istiyoruz' Galatasaray Barış Alper Yılmaz: "Lider olarak kalmak istiyoruz"
Derbi sonrası ortalık karıştı; Hasan Arat Beşiktaş Derbi sonrası ortalık karıştı; Hasan Arat
Kaan Ayhan'dan Fenerbahçe'ye gönderme! Galatasaray Kaan Ayhan'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
Fernando Muslera: 'Galatasaray için her maç zor!' Galatasaray Fernando Muslera: "Galatasaray için her maç zor!"
Milot Rashica: 'Galatasaray'dan daha iyi oynadık' Beşiktaş Milot Rashica: "Galatasaray'dan daha iyi oynadık"
Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'a protesto Beşiktaş Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'a protesto
Galatasaray'dan rekor performans: 75! Galatasaray Galatasaray'dan rekor performans: 75!
G.Saray tribünlerinden Beşiktaş'a: 'Ali Koç sizi kurtarsın' Galatasaray G.Saray tribünlerinden Beşiktaş'a: "Ali Koç sizi kurtarsın"
Beşiktaş, Galatasaray derbisini 10 kişi bitirdi Beşiktaş Beşiktaş, Galatasaray derbisini 10 kişi bitirdi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Oliveira kararı!
2
Beşiktaş - Galatasaray: 11'ler
3
Derbi sonrası ortalık karıştı; Hasan Arat
4
Kaan Ayhan'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
5
Galatasaray'da derbi öncesi bir kötü haber daha: Wilfried Zaha
6
Galatasaray'dan Beşiktaş'a tepki: "Önce siz özür dileyin!"
7
Beşiktaş ve Galatasaray'ın penaltı itirazları

SON HABERLER

yukarı ok