Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle: BJK GS derbi izle HD
Haber Tarihi: 03 Mart 2024 18:42 -
Güncelleme Tarihi:
03 Mart 2024 18:42
Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle: BJK GS derbi izle HD
Süper Lig'in en büyük derbilerinen birisi olan Beşiktaş-Galatasaray maçı bu hafta sonu Bein Sports 1 ekranlarında! Beşiktaş ve Galatasaray, 3 Mart 2024 Cuma günü saat 20:00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Galatasaray derbi maçı şifresiz canlı yayın izle | Beşiktaş Galatasaray maçı kaçak olarak Netspor, İnat TV, Selçuk Sports, Taraftarium24'den izlemek yasadışıdır. Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig 28. hafta maçında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz bein Sports izleme detayları...
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.
Galatasaray XI: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov, kadroda yer almayacak.
6 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.