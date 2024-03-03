Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle: BJK GS derbi izle HD

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek.Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.Sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov, kadroda yer almayacak.Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.