Beşiktaş - Eyüpspor Maçı Canlı İzle Şifresiz (BJK Eyüp)
Haber Tarihi: 22 Eylül 2024 19:32 -
Güncelleme Tarihi:
22 Eylül 2024 19:32
Beşiktaş - Eyüpspor Maçı Canlı İzle Şifresiz (BJK Eyüp)
Beşiktaş Eyüpspor maçı şifresiz izle | Beşiktaş Eyüpspor maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Eyüpspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Eyüpspor maçı canlı izleme detayları
Beşiktaş'ın bu sezon en formda oyuncularının başında Gedson Fernandes geliyor. Portekizli futbolcu, Giovanni van Bronckhorst ile birlikte 7 maçta 5 gol sevinci yaşadı. Gedson, Süper Lig'de son iki haftada oynanan Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında gol sevinci yaşamıştı. 25 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor karşısında hücuma vereceği destekle yine gol bulmaya çalışacak.
BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmanın VAR merkezinde Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.
BEŞİKTAŞ'IN EYÜPSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU
Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.
EYÜPSPOR'UN BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU
Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş'ta bu mücadelede uzun süreli sakatlığı bulunan kaptan Necip Uysal forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ile Al-Musrati ise kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Kayserispor maçında oynayamayacak.
BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER IMMOBILE'DE
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımda gözler bu maçta Ciro Immobile'nin üzerinde olacak. Trabzonspor deplasmanını boş geçen İtalyan golcü, Dolmabahçe'de fileleri havalandırmaya çalışacak. Beşiktaş formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Immobile, 7 gol attı.
VAN BRONCKHORST İLK PEŞİNDE
Beşiktaş'ın başına bu sezon geçen Giovanni van Bronckhorst, geçen sezon hayal kırıklığı yaşayan camiayı kısa sürede havaya sokmayı başarmıştı. Sezona Galatasaray karşısında görkemli Süper Kupa zaferiyle başlayan Hollandalı teknik adam, Süper Lig'deki ilk puan kaybını geçen hafta Trabzonspor deplasmanında yaşadı. Süper Lig'de iç sahada Antalyaspor ve Sivasspor engellerini aşan siyah-beyazlılarda Van Bronckhorst, Eyüpspor karşısında galibiyet alırsa, Nevio Scala'dan sonra (2000-2001) Beşiktaş'ın başında iç sahada görev yaptığı ilk üç lig maçını kazanan ilk yabancı hoca olacak.