Beşiktaş, Arda Turan'ı transfer edecek mi? Arda Turan Haberleri

Arda Turan haberleri burada! Son günlerde Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Peki Arda Turan, Beşiktaş'a transfer olacak mı? En son Arda Turan hakkında Beşiktaş'tan açıklama geldi mi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz.Arda Turan, Beşiktaş'a mı geliyor? Barcelona'dan Ocak ayında ayrılacağı menajeri Ahmet Bulut tarafından net şekilde açıklanan Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları son günlerde ciddi şekilde konuşulurken, Pazar akşamı yapılan sosyal medya paylaşımları gündeme damga vurdu.Kısa bir süre önce Beşiktaş taraftarları, Arda Turan'a sosyal medya hesabı üzerinden 'Come to Beşiktaş' çağrısı yapmıştı. Bu gelişmenin ardından Galatasaraylı kimliğiyle bilinen Arda Turan'ın Beşiktaş gelme ihtimalinin taraftarlar tarafından da kabul edildiği konuşulmaya başlanmıştı.Beşiktaş'a gelmek istediğini bir kaç ay önce Başkan Fikret Orman'a ileten milli oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'ten olumlu görüş alan transfer komitesi Barcelona'ya Arda'yı kendilerine bedelsiz kiralayıp kiralamayacaklarını sordu. İspanyol kulübünün cevabını yakın bir zamanda vermesi beklenirken Arda Turan kanadında da ilginç gelişmeler de yaşandı. Türkiye'de bulunan Arda bu gece yakın arkadaşları ve bazı futbolcular ile yemekte bir araya geldi.İstanbul'da olan Arda Turan'ın Beşiktaşlılarla buluşması gündeme bomba gibi düştü. Arda Turan ve Tolga Zengin, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafı paylaşarak, transfer söylentilerinin tavan yaptığı bugünlerde akıllara soru işareti düşürdüler. Arda Turan ile Tolga Zengin'in bu paylaşımı sonrası başta sosyal medya olmak üzere, Barcelona'dan ayrılacak milli futbolcunun, siyah-beyazlı takıma gelip gelmeyeceği daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.Bu arada Arda Turan'a yakınlığıyla bilinen Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin de milli futbolcuyla ilgili paylaşım yaparak, bu transferin gerçekleşmesini istediğini dile getirdi.Gece yaşanan bu fotoğraf paylaşmaları Beşiktaşlıları oldukça heyecanlandırırken Arda Turan'ın kısa bir süre içinde Siyah Beyazlı takıma imza atacağı şeklinde yorumlandı. Barcelona kulübü Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi durumunda Arda sezon sonunda satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralanacak.Başarılı futbolcu Arda Turan, 30 Ocak 1987 yılında, Bayrampaşa, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Edirne'lidir. Annesi yüksel Turan, babası Adnan Turan, kardeşi Okan Turan'dır.Galatasaray altyapısından yetişmiş ve Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanlığını yapmış, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen A Milli ortasaha oyuncusu.Şehremini Lisesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Spor Akademisi'nde hala öğrenci durumundadır.Futbol ile genç yaşta tanışan Turan, on iki yaşındayken Galatasaray'ın alt yapısında forma giymeye başladı.Galatasaray'ın PAF takımında dört yıl boyunca forma giyen futbolcu, Türkiye Milli Takımı ile de genç yaşta tanıştı. 2002 yılında, 16 yaş altı Milli Takım gençler kadrosunda kendisine yer buldu ve 2006 yılında Türkiye A Milli takımının kadrosuna girene kadar gençler takımında oynadığı toplam 79 maçta 15 gol atmayı başardı.Galatasaray PAF takımında (profesyonel altı futbol takımı) dört yıl aralıksız forma giydikten sonra, 2004-2005 sezonu sırasında takımın ana kadrosuna alındı, fakat tecrübe eksikliği yüzünden kendisine çok fazla şans tanınamadı. Tecrübe kazanması için 2005-2006 sezonunda Manisaspor'a kiralanan Turan, burada gösterdiği performans ile Eric Gerets'in dikkatini çekmeyi başardı ve de sonraki sezon için Galatasaray'a geri döndü.2006-2007 sezonuna hızlı başlayan genç oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında FK Mlada Boleslav'a iki gol atarak adını duyurdu. Bu sezonda oynadığı 31 lig maçında toplam 5 gol attı.2007-2008 sezonuna zayıf bir başlangıç yapsa da, sezonun özellikle ikinci yarısında sergilediği yüksek performans ile dikkat çekti. Ligdeki başarılı sonucunda, Avrulpa'nın büyük takımlarından Newcastle United tarafından kendisine getirilen transfer teklifi ise, Galatasaray tarafından kabul edilmedi. Bu sezonda oynadığı 30 maçta toplam 7 gol atma imkanı buldu.2008-2009 sezonunda kariyerindeki ilk hat-trick'ini Sivasspor a karşı kaydeden Turan, UEFA Kupası'nda Bordeaux'a attığı iki golle takımının en iyi oyuncularından birisi olduğunu kanıtladı. Bu sezonda oynadığı 29 maçta toplam 7 gol ve 9 asist kaydeden başarılı ortasaha oyuncusu, 10 Temuz 2009 tarihinde Galatasaray'ın kaptanlığına getirildi ve klübün tarihindeki en genç kaptan olarak tarihe geçti.Arda Turan Galatasaray'da efsane oyuncular Metin Oktay, Tanju Çolak, Gheorghe Hagi gibi 10 numaralı formayı giymiştir.Milli takım ile 16 yaş altı kadrodan başlayarak uzun bir ilişkisi olan Arda Turan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile beraber ilk defa, 2008 yılında sahaya çıktı. 25 Mayıs 2008 tarihindeki Türkiye-Uruguay maçında ilk resmi golünü atan Turan, 11 Haziran 2008 tarihinde oynanan İsviçre-Türkiye maçında attığı son dakika golü ile maçın adamı seçildi. A Milli Takım ile beraber sahaya çıktığı 34 maçta toplam 5 gol kaydetti.2011 Ağustos ayında Atletico Madrid'le 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Galatasaray bu transferden 12 Milyon Euro bonservis bedeli almıştır. Sözleşmede, "Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 1 milyon euro ekstra ödeme yapacaktır" maddesi de yer almaktadır.Temmuz 2008'de Arda, İspanyol dergi Don Balon tarafından "Dünyanın En İyi 100 Genç Oyuncusu" listesinde 8inci sıraya uygun görüldü.Arda Turan, yardıma muhtaç çocuklara ve vakıflara; Özellikle "Türkiye Böbrek Vakfı" ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) organizasyonlarında sık sık yer almaktadır.2009 yılından bu yana sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Sinem Kobal ile birlikte olan Arda Turan 2012 yılının Ocak ayında nişanlanmıştır. 2013 yılının sonlarında ayrıldılar.2012 yılında oyuncu ve model Paris Hilton ile birlikte bir giyim firması reklamında oynamıştır. Porsche Carrera S4 marka arabası var ve bu arabayı Fotbolcu Emre Belözoğlu'ndan aldı.7 Temmuz 2015 tarihinde 34 milyon Euro (7 milyon başarı bonusları dahil) bonservis bedeli karşılığında İspanyol takımı Barcelona'ya 5 yıllığına transfer oldu. Rüştü Reçber'den sonra Barcelona forması giyecek ikinci Türk futbolcu oldu.ARda Turan kimdirFutbol Kariyeri:1999 - 2000 - Altıntepsi Makelspor (Amatör kulüp)2000 - 2005 - Galatasaray(profesyonel altı futbol takımı)2005 - 2006 - Galatasaray2006 - 2007 - Manisaspor (kiralık)2007 - 2011 - Galatasaray2011 - 2015 - Atletico Madrid2015 - ------ - Barcelona