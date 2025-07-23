23 Temmuz
Brann-RB Salzburg
20:00
23 Temmuz
Shelbourne-Qarabag FK
21:45
23 Temmuz
Zira-Hajduk Split
1-037'
23 Temmuz
Silkeborg-KA Akureyri
20:00
23 Temmuz
TNS-Differdange
21:00
23 Temmuz
Trabzonspor-Persepolis
0-0
23 Temmuz
Galatasaray-Cagliari
20:30
23 Temmuz
Al Ittihad-Fenerbahçe
22:00

Beşiktaş, Andre Silva İçin devrede!

Beşiktaş, RB Leipzig forması giyen 29 yaşındaki golcü Andre Silva'ya 4 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Portekizli oyuncu bu teklifi yeterli bulmadı.

calendar 23 Temmuz 2025 18:45 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 18:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Andre Silva İçin devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ciro Immobile'nin takımdan ayrılmasının ardından Tammy Abraham'ın yanına yabancı bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi.

Portekiz basınından A Bola, Beşiktaş'ın bonservisi Leipzig'de olan 29 yaşındaki Andre Silva'ya 4 yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu.

Leipzig ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Silva için Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamın yeterli bulunmadığı vurgulanırken, ücretle ilgili detaylara haberde yer verilmedi.


Geçen sezonun ikinci yarısında Leipzig tarafından Werder Bremen'e kiralanan Andre Silva, iki kulüpte toplam 23 maçta 728 dakika süre aldı. Portekizli futbolcu bu maçlarda 2 gol atıp 3 asist yaptı.

Öte yandan, golcü arayışlarını sürdüren Porto'nun da Andre Silva ile ilgilenebileceği A Bola'daki haberde belirtildi.

Portekiz Millî Takımı formasını 52 kez giyen Andre Silva, 19 gol kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.