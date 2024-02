Berat Kandili mesajları, sözleri 2024! Resimli, en güzel, anlamlı, hadisli, ayetli, dualı, yazılı Hayırlı Kandiller mesajları!

En güzel, anlamlı, dualı, yazılı ve resimli uzun, kısa Berat Kandili mesajları ile sevdiklerinizin kandili kutlarken bir yandan da onların hayır dualarını alabilirsiniz. Müslüman'ın Müslüman için ettiği duaların kabul olduğu belirtilirken, özellikle kandil gecelerinde yapılan dualar için daha büyük müjdeler veriliyor. Berat Kandili de günahlardan arınmak, cehennemden azat olmak ve cennette Peygamber Efendimizin şefaatine nail olabilmek için bir vesile olarak görülüyor. İşte bu özel gecede en güzel duaları ve temennileri içinde barındıran Berat Kandili mesajları



BERAT KANDİLİ MESAJLARI



Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Berat Geceniz mübarek olsun.



Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, #BeratKandili'miz mübarek olsun.

Dua kapılarının açıldığı, ellerin semaya yükseldiği, kalp imanının zuhur ettiği bu gecede Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, kandiliniz mübarek olsun



Ramazan-ı Şerif'in habercisi, rahmet ve mağfiret gecesi #BeratKandili'nin ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Dualarda buluşalım İnşallah.



Berat, kötülükten ve çirkinlikten berî olmak demektir. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın müjdecisidir. Berat gecemiz iyiliğe, güzelliğe, mağfirete, arınmaya ve kurtuluşa vesile olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.



"Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer, hayırlı kandiller..."



Gecenin şerrinden Allah'a sığındığım bu mübarek Berat Kandil'inde tüm değerli mümin kardeşlerimin duaları kabul olsun, kandilin mübarek olsun



Berat; bir kimseye verilen imtiyaz belgesi, izin demektir. İyileşmek, aklanmak, kurtulmak anlamına gelen Arapça berâat sözcüğüyle aynı köktendir. Aklanacağımız bir gece olması temennisiyle... #BeratKandili



Dünü bitirip bugünü yaşamanı ve yarın devam edeceğini bilmeni sağlayan Allah'a bu mübarek Berat Kandil'inde şükreden Müslüman kardeşimin kandili mübarek olsun



Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.



Ya Rabbim bize nasibin, gecenin ve sabahın en hayırlısıdan ver. Dua ettiklerimizin de yüzünü güldür. Bize vazgeçenlerin hüznünü değil, sabredenlerin mutluluğunu yaşat. Senin her şeye gücün yeter. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun



Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.

Bu karanlık geceni aydınlatan Berat'ın ışığı göğsünü doldursun, Berat Kandilimiz mübarek olsun



Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.



Azabından affına , gazabından rızana sığınır , senden yine sana iltica ederim . Sana gereği gibi hamdetmekten acizim. Sen, kendini senâ ettiğin gibi yücesin. Tüm dularımızın kabul olmasın dileğiyle hayırlı kandiller



EN GÜZEL BERAT KANDİLİ MESAJLARI



Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.

Duaların geri çevrilmeyeceği bu günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.



Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.



Mübarek Berat Kandili'nde tüm duaların kabul olsun, sevdiklerinle nice kandillerin olsun, hayırlı kandiller



Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.



Allah Teâlâ bizleri salgın, kıtlık gibi felaketlerden emin kılsın, tüm insanlığı felaha çıkarsın, vatanımızı ve milletimizi muhafaza etsin. Bütün hastalarımıza şifa, evlerimize huzur ve bereket ihsan eylesin. Berat gecemiz mübarek olsun



" Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın.. "'Amin.'



Allah bu mübarek gecede semaya açtığın ellerinin dualarını kabul eylesin, kandil geceniz mübarek olsun



En güzel dua, başkasının haberi olmadan edilendir. Adınızın bugün çokça anılması dileğiyle... Berat Kandiliniz mübarek olsun!



Ya Rabbel Alemin! Garip bir heyecan var içimde. Her günü son günmüş gibi yaşamayı, mübarek gecelerin faziletinden istifade etmeyi, ölüm listesinde adımız yazılacaksa da bizlere imanlı ölmeyi nasip et. Dua ediyorum Rabbime "Beni de koy cennetine." Berat Kandiliniz mübarek olsun.



Ellerin umutla semaya açıldığı bu gecede, insanlığın sıkıntılı zamanlardan esenliğe ulaşması duasıyla #BeratKandili'miz Mübarek Olsun..



Rahmetlerin en büyüğü, şükürlerin en hayırlısı, bereketlerin en bolu dualarınızla olsun, Berat Kandiliniz mübarek olsun



DUALI BERAT KANDİLİ MESAJLARI



Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin.



Ey Allah'ım! Minareleri ezansız, Camileri cemaatsiz bırakma, Başımızdaki musibetleri def eyle Allah'ım! Bu gecenin hayrına erişebilmek duası ile Berat Kandiliniz mübarek olsun.



Elimizdekiler için hamd, beklediklerimiz için dua. Her ikisi için de sabrediyoruz Hayırlı kandiller, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

Ya Rabbi! Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri.! (Amin) Hayırlı Kandiller.



Af ve mağfiretin müjdeleyicisi #BeratKandili'nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslâm alemine hayırlar getirmesini dileriz.

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..



Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun.



Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun



#BeratKandili'nizi tebrik eder; bu kutlu gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa şifa, iyilik ve güzellik getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim.



Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!



Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Berat Kandiliniz hayırlı olsun



Bu gece beraat gecesi. Dua edelim Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller



