Haber Tarihi: 23 Ocak 2024 12:07 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 12:10

Benzine zam var mı? 23 Ocak 2024 Bu gece benzine zam gelecek mi?

Son dakika...Benzine zam var mı? 23 Ocak 2024 bugün, bu gece benzine gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları açıklandı. Akaryakıt fiyatları 23 Ocak 2024 itibarıyla takip ediliyor. Milyonlarca otomobil sahibi de İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ile ilgili verileri takip ediyor. Peki, 23 Ocak benzin fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

Benzine zam var mı? 23 Ocak 2024 Bu gece benzine zam gelecek mi?
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam bekleniyor. Benzinde 1,46 TL fiyat artışı öngörülüyor.

Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.21 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.91 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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