Haber Tarihi: 15 Mart 2024 10:31 - Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 11:02

Benzine zam var mı? 15 Mart 2024 Bugün (bu gece) benzine zam gelecek mi?

Son dakika... 15 Mart 2024 bugün (bu gece) benzin ve motorine zam iddiası... Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişiklik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da değiştiriyor. 15 Mart 2024 günü, mazot ve benzine minimum Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı beklentisi oluştu. Peki, Bugün (bu akşam) benzine zam var mı? İşte 15 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam var mı? 15 Mart 2024 Bugün (bu gece) benzine zam gelecek mi?
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Akaryakıtta son dakika gelişmesi... Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Motorin ve benzine 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. 15 Mart 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar? 

Benzine zam var mı? 15 Mart 2024 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dün, 83,01 dolara kadar yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsünün ülkede talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda da 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 40.44 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.69 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 40.53 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.76 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 41.25 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.54 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 41.45 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 41.75 TL
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