Benfica - Salzburg maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Benfica - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica - Salzburg karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor. Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, kendi sahasında Gerhard Struber'in ekibi Salzburg'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Benfica - Salzburg maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
BENFICA - SALZBURG MAÇI CANLI İZLE
BENFICA - SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Benfica Işık Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak. BENFICA - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Benfica, Portekiz Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Vizela'yı 2-1 mağlup etmişti.
Salzburg ise Avusturya Ligi'nde Sturm Graz deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı. 20 EYLÜL MAÇ PROGRAMI
19:45 Real Madrid-Union Berlin
19:45 Galatasaray-Kopenhag
22:00 Bayern Münih-Manchester United
22:00 Benfica-RB Salzburg
22:00 Braga-Napoli
22:00 Arsenal-PSV
22:00 Sevilla-Lens
22:00 Real Sociedad-İnter
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