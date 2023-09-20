Haber Tarihi: 20 Eylül 2023 12:59 - Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 12:59

Benfica - Salzburg maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Benfica - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica - Salzburg maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Benfica - Salzburg maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında kendi sahasında Salzburg ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor'dan canlı izlenebilecek olan Benfica - Salzburg maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Benfica - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Benfica - Salzburg maçı canlı izleme detayları

Benfica - Salzburg maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Benfica - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Benfica - Salzburg karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor. Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, kendi sahasında Gerhard Struber'in ekibi Salzburg'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Benfica - Salzburg maçı Bein Sports  ekranlarında canlı yayınlanacak.
BENFICA - SALZBURG MAÇI CANLI İZLE




BENFICA - SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica Işık Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

BENFICA - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Benfica, Portekiz Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Vizela'yı 2-1 mağlup etmişti.

Salzburg ise Avusturya Ligi'nde Sturm Graz deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

20 EYLÜL MAÇ PROGRAMI


19:45 Real Madrid-Union Berlin
19:45 Galatasaray-Kopenhag
22:00 Bayern Münih-Manchester United
22:00 Benfica-RB Salzburg
22:00 Braga-Napoli
22:00 Arsenal-PSV
22:00 Sevilla-Lens
22:00 Real Sociedad-İnter

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