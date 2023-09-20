Benfica - Salzburg maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Benfica - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica - Salzburg karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor. Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, kendi sahasında Gerhard Struber'in ekibi Salzburg'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Benfica - Salzburg maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Benfica Işık Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.Benfica, Portekiz Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Vizela'yı 2-1 mağlup etmişti.Salzburg ise Avusturya Ligi'nde Sturm Graz deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.19:45 Real Madrid-Union Berlin19:45 Galatasaray-Kopenhag22:00 Bayern Münih-Manchester United22:00 Benfica-RB Salzburg22:00 Braga-Napoli22:00 Arsenal-PSV22:00 Sevilla-Lens22:00 Real Sociedad-İnter