Haber Tarihi: 07 Ocak 2024 15:29 - Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 15:29

Belgin İba kimdir? Edirne Belediye Başkan adayı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere 3 ay kala partisinin 26 il belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP'nin Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba gösterildi. Peki, Belgin İba kimdir, kaç yaşında, nereli?

Belgin İba kimdir? Edirne Belediye Başkan adayı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Çankırı'nın da bulunduğu İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere 11 büyükşehir 16 il belediye başkan adayını açıkladı. AKP'nin Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba oldu. Peki, Belgin İba kimdir, kaç yaşında, nereli?

BELGİN İBA KİMDİR?

Belgin İba, AK Parti Edirne İl Başkanı'dır.

Belgin İba 1975 Edirne doğumludur. Belgin İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü mezunudur. Edirne'de pek çok iştirake ve istihdama imza attı.

2009 - 2014yılları arasında AK Parti Belediye Meclis üyeliği görevini gerçekleştiren Belgin İba Belgin İba evli ve 2 çocuk annesidir.
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