Haber Tarihi: 19 Eylül 2025 19:14 - Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 19:14

Bein Sports 1 Canlı İzle: Göztepe Beşiktaş bedava izle

Göztepe Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Beşiktaş Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...




GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Göztepe ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.


MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Beşiktaş: Mert, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rafa, El Bilal Toure, Abraham 



GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor. Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2. maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica, siyah beyazlıların İzmir kafilesinde yer almadı.

JOTA SILVA GÖREV BEKLİYOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva, Göztepe karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan kiralık olarak transfer edilen Portekizli kanat oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekliyor. Öte yandan İskoç ekibi Glasgow Rangers'dan transfer edilen Rıdvan Yılmaz ise şans bulması durumunda bin 230 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

BEŞİKTAŞ, SON 3 MAÇTA YENEMEDİ

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yi oynadığı son 3 maçta mağlup edemedi. Beşiktaş ile İzmir temsilcisinin geçen sezonki randevularında siyah-beyazlılar, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Süper Lig'de evinde 4-2 yenilen, deplasmanda da 1-1'lik beraberlik alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise sahasında İzmir ekibine 3-1 kaybetti.

59'UNCU RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile bu kulvarda 59. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 58 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 17 müsabaka da berabere sona erdi. Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 95-56 üstünlüğü bulunuyor.

İZMİR'DE 30'UNCU MAÇ

İki takım, yapacakları karşılaşmayla İzmir'deki lig maçlarında 30. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 12-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 10 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 39, Göztepe ise 28 gol kaydetti.

İZMİR'DE SON 10 MAÇTA 6 GALİBİYET

İki takım arasında İzmir'de oynanan son 10 maçta Beşiktaş, rakibini 6 kez yendi. Taraflar arasında Süper Lig'de oynanan söz konusu karşılaşmalarda Göztepe, 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş son 10 karşılaşmada 23 gol atarken, Göztepe ise fileleri 11 kez havalandırdı.

FARKLI SKORLAR

Takımlar arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı. İzmir'de 2001-2002 sezonunda yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 kazandı Ayrıca, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 58 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

