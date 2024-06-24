Haber Tarihi: 24 Haziran 2024 17:27 - Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024 17:27

Bedelli askerlik zammı ne zaman, nasıl yatırılır? 2024 MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik bedel ve ek tutarının 1 Temmuz itibarıyla güncelleneceğini anımsatarak, mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamalarının önem arz ettiğini bildirdi.

Bedelli askerlik zammı ne zaman, nasıl yatırılır? 2024 MSB açıkladı
Abone Ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik bedel ve ek tutarının 1 Temmuz itibarıyla güncelleneceğini anımsatarak, mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamalarının önem arz ettiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 yarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Roma'da ayrılık gerçekleşmek üzere Roma Roma'da ayrılık gerçekleşmek üzere
Bedelli askerlik zammı ne zaman, nasıl yatırılır? 2024 MSB açıkladı Gündem Bedelli askerlik zammı ne zaman, nasıl yatırılır? 2024 MSB açıkladı
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi; Cihan Çanak Trabzonspor Trabzonspor bir transferi daha bitirdi; Cihan Çanak
Arda Turan ve Burak Yılmaz'dan değerlendirme Milli Takım Arda Turan ve Burak Yılmaz'dan değerlendirme
Ruud van Nistelrooy, MANU'ya geri dönüyor Manchester United Ruud van Nistelrooy, MANU'ya geri dönüyor
Süper Lig kulüplerine transfer yasağı! Samsunspor Süper Lig kulüplerine transfer yasağı!
Beşiktaş, stat kapasitesini artırıyor Beşiktaş Beşiktaş, stat kapasitesini artırıyor
Çekya'dan Türkiye maçı yorumu: ''Her şeyimizi vereceğiz'' Euro 2024 Çekya'dan Türkiye maçı yorumu: ''Her şeyimizi vereceğiz''
MKE Ankaragücü'nde sürpriz ayrılık Spor Toto 1. Lig MKE Ankaragücü'nde sürpriz ayrılık
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı tehlikesi!
2
Bayern Münih'ten Hakan'a 9 milyon euro!
3
Trabzonspor'dan 5 KAP açıklaması!
4
Galatasaray'ın Zaha ve Tete hesabı
5
Galatasaray'dan transfere dev bütçe!
6
Galatasaray'dan sağ beke yeni hamle: Kumbedi!
7
Hakan Çalhanoğlu için 70 milyon euro'luk talep!

SON HABERLER

yukarı ok