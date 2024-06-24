Bedelli askerlik zammı ne zaman, nasıl yatırılır? 2024 MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik bedel ve ek tutarının 1 Temmuz itibarıyla güncelleneceğini anımsatarak, mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamalarının önem arz ettiğini bildirdi.



MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 yarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

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