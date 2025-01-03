Haber Tarihi: 03 Ocak 2025 12:04 - Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 12:04

Bedelli askerlik ücreti 2025 zammı: 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücretinde yeni ücret binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyordu. Enflasyon verileri ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Böylece bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı da netleşti. Peki, bedelli askerlik ücretine ne kadar zam yapıldı? Zam ardından bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti 2025 zammı: 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar?
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı aralık ayı enflasyon rakamıyla birlikte yıllık enflasyon yüzde 44,38 olarak kesinleşti.

Emekli ve memur maaşlarını belirlemede referans olarak kullanılacak bu veri, aynı zamanda 2025 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretine yapılacak zammı da ortaya çıkardı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 243 BİN 35 TL OLDU

Ocak-Temmuz döneminde yapılacak bedelli askerlik ödemeleri, 243 bin 35 TL'lik ücret tarifesi üzerinden değerlendirilecek. Bedelli askerlik ücretine yönelik resmi açıklamanın ilerleyen günlerde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulması bekleniyor.
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