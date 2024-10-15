Haber Tarihi: 15 Ekim 2024 13:03 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 13:03

Bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar olacak? 2025 bedelli askerlik zammı

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Gelecek yıl bedelli askerliğin ne kadar olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar olacak? 2025 bedelli askerlik zammı
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2025 Ocak ayında artış göstermesi beklenen bedelli askerlik fiyatı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor. 2024 Aralık enflasyonu 3 Ocak 2025 günü TÜİK tarafından ilan edilecek. 2024'te 217 bin lirayı aşan bedelli askerlik ücretinin yeni yılın ilk yarısında ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, 2025 bedelli askerlik zammında son bilgiler...

GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretini 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlemişti.

2025'TE BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP'de yer alan yüzde 41,11'lik tahmine göre yüzde 11,33 olabilir.

2024'te 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin, 242.555 lira seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Net rakam ise 2025 Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.
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