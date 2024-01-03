Bedelli askerlik ücreti 2024: Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

TÜİK'in bugün aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2024 bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Peki, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...



Bedelli askerlik tutarı, yasal olarak memur maaş zammı ile artıyor. Memurlar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 kez zam alıyor. TÜİK bugün Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve 6 aylık memur enflasyon farkı kesinleşti. Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.



2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?



2024 Bedelli askerlik 182 bin 608 TL olarak güncellendi. Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 liradan 182 bin 608 TL'ye çıktı.

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