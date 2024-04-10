Haber Tarihi: 10 Nisan 2024 12:25 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 12:25

Bayramda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, açık mı? 2024

Ramazan Bayramı'nda müzelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Müzeler ve saraylar her gün çok sayıda ziyaretçiyi karşılıyor. Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler müzeler ve şehrin simge yerlerini araştırıyor. Peki bayramda müzeler açık mı kapalı mı? 2024 Ramazan Bayramı'nda müzeler ücretsiz mi, bedava mı? 2023 Ramazan Bayramı'nda hangi müzeler açık? İşte konuyla ilgili detaylar...

Bayramda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, açık mı? 2024
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Bayramda müzeler ve saraylar açık mı sorusu bayram tatilini kültür ve sanat aktivitesi yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı'nda İstanbul'un sarayları ve müzeleri ziyaretçilerine açık olacak. Bayram tatilini İstanbul'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar açık olan müze ve saraylar listesini merak ediyor. Müze ve sarayların bayram mesaileri araştırılırken Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Müzesi bayramda açık mı, ücretsiz mi merak ediliyor. İşte, bayramda açık olan müze ve saraylar listesi 2024…

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?

Resmi tatil ve dini bayramlar; saray, köşk ve kasırların kapalı olduğu günlere denk geldiğinde; saray, köşk ve kasırlar ziyarete kapalı olacaktır.

TOPKAPI SARAYI

Salı günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü:
Kapalı
Ramazan Bayramı 2. Günü:
Açık
Ramazan Bayramı 3. Günü:
Açık

DOLMABAHÇE SARAYI

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü:
Kapalı
Ramazan Bayramı 2. Günü:
Açık
Ramazan Bayramı 3. Günü:
Açık

BEYLERBEYİ SARAYI

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü:
Kapalı
Ramazan Bayramı 2. Günü:
Açık
Ramazan Bayramı 3. Günü:
Açık

RESİM MÜZESİ

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü:
Kapalı
Ramazan Bayramı 2. Günü:
Açık
Ramazan Bayramı 3. Günü:
Açık

İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü:
Kapalı
Ramazan Bayramı 2. Günü:
Açık
Ramazan Bayramı 3. Günü:
Açık

İBB'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve MiniaTürk Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13.00-19.00 saatleri arasında; bayramın 2. ve 3. günü 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Panorama 1453 Tarih Müzesi, Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13.00-18.30 saatleri arasında; bayramın 2. ve 3. günü 08.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
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