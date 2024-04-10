Haber Tarihi: 10 Nisan 2024 18:07 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 18:07

Bayramda BİM açık mı, kaçta açılıyor? 2024'te bayramın 1. (ilk) günü BİM açık mı?

2024 yılı Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, BİM'in bayramda açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, BİM açık mı? Bayramda BİM açık mı, kaçta açılıyor? 2024'te bayramın 1. (ilk) günü BİM açık mı? İşte BİM çalışma saatleri

Bayramda BİM açık mı, kaçta açılıyor? 2024'te bayramın 1. (ilk) günü BİM açık mı?
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Ramazan Bayramı'nın ilk günü zincir marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Resmi tatillerde pek çok işletmenin kapalı olması sebebiyle "Bayramda BİM açık mı, kapalı mı?" sorusu gündeme geldi. Alışveriş yapmak için markete gitmek isteyenler BİM çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, 2024 Ramazan Bayramı'nda BİM çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

BİM BAYRAMDA AÇIK MI OLACAK?

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olan BİM, ikinci ve üçüncü günlerde normal çalışma saatlerine dönmüştü. Bu yıl da benzer bir uygulamanın olması bekleniyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Hafta içi: 09.00-21.00

Cumartesi: 09.00-20.00

Pazar: Kapalı

BİM'in Bayramda Kapalı Olmasının Nedenleri:

Bayramın ilk günü çalışanların dinlenmesi için

Müşteri yoğunluğunun az olması

Stok takibi ve raf düzenlemesi gibi operasyonel işlemlerin yapılması

BİM Bayramda Açık Olacak mı? Kesin Bilgi İçin:

BİM'in resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

BİM'in müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

Yakınınızdaki BİM mağazasına giderek bilgi alabilirsiniz.

BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

Bayramın ilk günü zincir marketlerin bazılarının kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin hemen hepsinin ise bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.
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