Bayram tatili kaç gün? 2025 Bayram tatili ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı tatili hakkında son dakika gelişmeleri, kamu ve özel sektör çalışanları tarafından takip ediliyor. 2025 yılında bayram hafta sonuna denk geliyor ve bu nedenle 9 gün tatil yapmayı bekleyenler resmi açıklamalara odaklandı. Bayram tatili ile beraber okullarda ara tatil de başlıyor. Çalışanlar, ''Bayram tatili 9 gün mü, uzatılacak mı?'' sorularını yöneltiyor?

2025 Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart'ta idrak edilecek. 30-31 Mart, 1 Nisan günlerinde bayram kutlanacak. Halihazırda bayram tatili 3,5 gün olacak. Hafta sonu ile birleştirilmesi durumunda tatil süresi 4 güne tamamlanacak. Bayram tatilinin 9 gün yapılmasına yönelik henüz bir resmi açıklama bulunmuyor. Fakat bayram tatili süresine dair 24 Mart tarihli Kabine Toplantısı kararı bekleniyor.

Geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günleri kutlanmıştı. Alınan kararla bayram tatili, hafta sonu ile birleştirilmiş ve kamu kurum çalışanları toplamda 9 gün tatil yapmıştı.

Yanı sıra öğrenciler nisan ara tatili nedeniyle 9 gün tatil yapmış olacak. 2025 ikinci dönem ara tatili 31 Mart'ta başlayacak ve 4 Nisan'da son bulacak. Hafta sonlarıyla öğrenciler tatillerini 9 güne tamamlayacak.