Bayram tatili bankalar açık mı? Yarın bankalar açık mı?

Ramazan ayının son günlerine girilirken, Ramazan Bayramı öncesinde bankaların çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı gibi, bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün oldu. 8 Nisan Pazartesi günü bankada işlem yapmayı düşünenler, "8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar 8 Nisan Pazartesi günü çalışıyor mu?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 8 Nisan Pazartesi bankaların çalışma saatleri...



BAYRAM TATİLİ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?



Bankalar 8 Nisan Pazartesi günü açık olacak. Bankalar 9 Nisan Salı günü yarım gün açık olacak.



Bankalar özel sektör olduğu için idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'a göre çalışması nedeniyle 9 günlük tatilin dışında kalıyor.



Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde kapalı olmuştu.



ARİFE VE BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?



Bankalar, bayram boyunca kapalı olacak. 9 Nisan arife günü ise borsa ve dolayısıyla bankalar saat 13.00'e kadar hizmet verecek.



RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE BORSA TAKAS İŞLEMİ TARİHLERİ



5 Nisan 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 15 Nisan 2024 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecekt.



8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı tarihli işlemlerin takası 16 Nisan 2024 Salı tarihinde gerçekleştirilecek.



BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK



Ramazan Bayramı tatiline ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik.



Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor ve 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum."



Buna göre; Bayram tatili kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için 9 gün olacak.

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