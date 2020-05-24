Bayram namazı saat kaça kadar kılınabilir? Bayram namazı en son ne zaman kılınabilir?

Bayram namazı saat kaça kadar kılınabilir şeklinde aratılanlar arasında bilinmesi gerekenler bulunmaktadır. Doğrusuna göre bayram namazı kılmak isteyen müslümanlar bayram namazı saat kaça kadar kılınacağını araştırıyor.(Et-Tebyin - Zeylaî - Fetâvâ-yi Hindiye) Ama bu hususta, Kurban Bayramı namazını kerahet vakti çıkınca hemen kılmak, Fıtır Bayramı namazını ise biraz geciktirmek efdaldir. (El-Mulâsa - Bahrirâik - İbn Nüceym.)İmam bayram namazını kıldırdıktan sonra vakit çıksın, çıkmasın Müslümanlardan bir kısmı namaza yetişememişse, artık onu ne BFıtır (Ramazan) Bayramı Namazı bazı özürlerden dolayı birinci günde kılınamadığı takdirde ikinci günü kılınır. Meselâ, bayramın birinci günü hava kapalı olur da ancak zevalden sonra bayram olduğu tespit edilirse, bu bir özürdür ki namazın ikinci güne kalmasına sebep olur. Üçüncü güne geciktirilmesi caiz değildir. (Fetâvâ-yi Hindiyye - El-Bedayi' – Kâsâni.)Kurban Bayramının birinci günü namaz kılmaya bir engel çıkarsa, ikinci günü kılınır; ikinci günü de bir özür veya engel çıkarsa üçüncü güne geciktirilir. O günde bir özür çıkarsa, artık dördüncü güne geciktirilmez. Böylece namaz terk edilir. (El-Cevheretü'n-Neyyire - Kuduri – Şerhi.) Özürsüz ikinci veya üçüncü güne geciktirilirse, kerahetle caiz olur. Ama Ramazan Bayramı özürsüz ikinci güne geciktirilirse, caiz olmaz ve namaz terk edilir. (Et-Tebyîn - Zeylai.)Bir özürden dolayı geciktirilen bayram namazı, ikinci gün yine güneş bir mızrak boyu yükseldikten (yani güneşin doğmasından otuz-kırk dakika geçtikten) sonra kılınır. Tatarhaniyye sahibi de aynı tespiti nakletmiştir.İmam Ramazan Bayramı namazını abdestsiz kıldırdıktan sonra farkına varırsa, eğer zevalden önce hatırlarsa, namazı iade eder. Zevalden sonra hatırlarsa, artık o gün geçmiş sayılır. İkinci günü kılar.Abdestsiz kıldığı namaz Kurban Bayramı namazı ise ve imam da bunu ancak zevalden sonra hatırlarsa, kesilen kurbanlar caizdir. Namaz ise ikinci günü iade edilir. İkinci günü hatırlarsa, bu zevalden sonra ise üçüncü güne bırakılır. Zevalden önce hatırlarsa o gün iade edilir. Üçüncü gün zevalden sonra hatırlarsa artık iade edilmez. Ancak birinci günü zevalden önce hatırlar da cemaate durumu bildirirse, o ana kadar kesilen kurbanlar caiz olur, duyulduktan sonra namaz kılınmadan kesilen kurbanlar caiz olmaz. (Fetâvâ-yi Kaadihan - Fetâvâ-yi Hindiyye.)Bayramda sabah namazı kılınır mı? Öncelikle merakla araştırılan bu sorunun cevabını verelim. Sabah namazı farzdır ve bayram namazı ile herhangi bir ilgisi olmadığı gibi namazın kılınış şekli ve vakti de bayram namazından farklıdır. Bugün yani 24 Mayıs Pazar Günü Cororona virüsü tedbirleri nedeniyle cami ve mescitler kapalı olduğu için dileyenler evlerinde farz olan sabah namazını kılabilirler.Bayram sabahı sabah namazı nasıl kılınır? Hemen belirtelim ki, bayram namazı günü, farz ibadetlerin yerine getirilmesi noktasında diğer günlerle aynı hükümdedir. Yani bayram dışındaki günlerde sabah namazı nasıl eda ediliyorsa Ramazan Bayramı sabahında da Bayram namazı aynı şekilde eda edilir.Merak edenler için bayram namazı kılınışı ile ilgili detaylı haberimizin aşağıdaki linkini tıklayarak "Sabah namazı nasıl kılınır?" sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.