Bayern Münih - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Bayern Münih - Benfica Maçı Canlı İzle Şifresiz

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Bayern Münih - Benfica maçıyla devam ediyor. Bayern Münih kendi evinde Benfica takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta mücadelesinde Bayern Münih ve Benfica karşı karşıya gelecek.

Dev karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetirken yardımcılıklarını ise Filippo Meli ve Stefano Alessio üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Simone Sozza görev yapacak.

Bayern Münih - Benfica mücadelesi bugün (6 Kasım) saat 23:00'da başlayacak.

2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yayıncı kuruluşu TRT oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir gibi temsilcilerimizin mücadeleleri şifresiz olarak ekranlara geliyor.

Bayern Münih - Benfica mücadelesi ise tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.