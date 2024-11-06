Haber Tarihi: 06 Kasım 2024 16:41 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 16:41

Bayern Münih - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Bayern Münih - Benfica Maçı Canlı İzle Şifresiz

Bayern Münih - Benfica maçı canlı izle | Devler Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Alman devi Bayern Münih'e konuk oluyor. Bayern Münih - Benfica maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Peki, Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Bayern Münih - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Bayern Münih - Benfica Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Bayern Münih - Benfica maçıyla devam ediyor. Bayern Münih kendi evinde Benfica takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Bayern Münih - Benfica Maçını Canlı İzlemek İçin Tıklayınız



Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta mücadelesinde Bayern Münih ve Benfica karşı karşıya gelecek.

Dev karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetirken yardımcılıklarını ise Filippo Meli ve Stefano Alessio üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Simone Sozza görev yapacak.

Bayern Münih - Benfica mücadelesi bugün (6 Kasım) saat 23:00'da başlayacak.

2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yayıncı kuruluşu TRT oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir gibi temsilcilerimizin mücadeleleri şifresiz olarak ekranlara geliyor.

Bayern Münih - Benfica mücadelesi ise tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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