Batshuayi Galatasaray gelecek mi?

İki ezeli rakip bu kez sahada değil, transferde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, eski golcüsü Michy Batshuayi'ye son teklifini yaparak 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki forvete yıllık 3.1 milyon euro ve 3 milyon euro altında bir imza parası sundu.



Galatasaray, Fenerbahçe'nin teklifine kıyasla daha cazip bir öneri sundu. İstanbul'da kalmak isteyen Batshuayi, Galatasaray'ın teklifine yöneldi. Sarı-kırmızılılar, 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon euro ücretin yanı sıra 3 milyon euro imza parası vermeyi kabul etti.



Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Batshuayi Galatasaray tarafından önerilen bu teklifle birlikte takım değiştirme kararı aldı. Cim-Bom, tecrübeli futbolcuyu dün sağlık kontrolünden de geçirildi.



Galatasaray'da bu transferde Mertens'in de önemli bir rol oynadığı öğrenildi. Mertens, vatandaşı Batshuayi ile görüşerek ikna sürecine katkıda bulundu. Fenerbahçe'de geçen sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde 41 maçta 22 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Batshuayi'nin, Fenerbahçe'deki opsiyonu yeterli maç sayısına ulaşmadığı için devreye girmemişti.