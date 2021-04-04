Başakşehir lige tutunuyor: 3-1

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Aykut Kocaman'ın takımı Başakşehir ile İrfan Buz'un çalıştırdığı Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Başakşehir 26. dakikada Tolga Ciğerci'nin golüyle öne geçerken 71'de Adem Büyük skora dengeyi getirdi. Başakşehir'de Demba Ba, 79. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Abdulsamed Damlu'yu geçemedi. 87. dakikada Ömer Ali Şahiner takımını yeniden üstünlüğe taşıdı ve golün ardından koşarak Aykut Kocaman'a sarıldı. 90'da Danijel Aleksic skoru belirledi.Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 33 yaptı. İstanbul temsilcisi 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından son 6 maçından toplam 9 puan çıkardı. Yeni Malatyaspor'un kazanamama serisi 11 maça çıktı, puanı da 32'de kaldıLigin bir sonraki haftasında Başakşehir, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacakSüper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Kocaman, turuncu-lacivertli takımın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kaldığı mücadeleye ilk 11'de başlayan ve bugün kadroda yer alamayan kaleci Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım ile Alexandru Epurena'nun yerine Volkan Babacan, Leonardo Duarte ve Cemali Sertel'i sahaya sürdü.Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor karşısında Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Duarte, Cemali Sertel, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Edin Visca, Giuliano, Deniz Türüç ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya çıktı.Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Burundili orta saha oyuncusu Youssuf Ndayishimiye, eski takımına karşı görev yaptı.Ndayishimiye, 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde Yeni Malatyaspor'un kadrosuna dahil olmuştu.İlk dakikada Ndayishimiye'nin orta sahadan kafayla gönderdiği topu ceza yayı önünde kontrol eden Demba Ba, kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kaldı. Senegalli oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Abdulsamed ayaklarıyla gole izin vermedi.26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç, sağdan bindiren Tolga Ciğerci'nin önüne pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0.27. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın altıpas önüne yaptığı ortada Adem Büyük kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.38. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Deniz'in pasını Demba Ba kontrol etmek isterken, Wallace ayak koydu. Topu önünde bulan Giuliano bekletmeden şutunu attı, kaleci Abdulsamed sağına uzanıp meşin yuvarlağı kontrol etti.Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.71. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Karim Hafez'in arka direğe gönderdiği topa Adem Büyük gelişine vurdu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.76. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Duarte ve Semih Kaya arasındaki hava topu mücadelesi sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada Demba Ba'nın kullandığı penaltıda, kaleci Abdulsamed Damlu sağına gelen topa uzandı ve meşin yuvarlağı kontrol etti.87. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, savunmanın müdahale ettiği top ceza sahası dışına açıldı. Ömer Ali Şahiner, topun gelişine çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.90+1. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Visca, ön direğe doğru hareketlenen Aleksic'e pasını attı. Bu oyuncun ayak içiyle gelişine yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 3-1.Başakşehir Fatih TerimYaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezVolkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Duarte, Cemali Sertel (Dk. 80 Aleksic), Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano (Dk. 90+2 Epureanu), Deniz Türüç (Dk. 90+2 Mahmut Tekdemir), Demba Ba (Dk. 80 Crivelli)Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Mustafa Eskihellaç (Dk. 60 Mallan), Ahmed Ildız (Dk. 89 Malle), Acquah, Fofana, Adem Büyük, TettehDk. 26 Tolga Ciğerci, Dk. 87 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90+1 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 71 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)Dk. 28 Ponck, Dk. 70 Duarte (Medipol Başakşehir), Dk. 62 Chebake (Yeni Malatyaspor)