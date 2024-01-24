Başakşehir-Fenerbahçe maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.





Başakşehir-Fenerbahçe maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oluyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Ligin 20. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Başakşehir ise kendi sahasında 7 maçtır yenilgi yüzü görmezken bu mücadelelerin 5'inde galip gelmesini bildi.Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, DzekoVolkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Josef, Berkay, Deniz, Figueiredo, Piatek.Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres forma giyemeyecek.Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlıkları bulunan Miguel Crespo ve Miha Zajc sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Her iki oyuncu da teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, 32. kez kozlarını paylaşacak.İki takım arasında daha önce ligde oynanan 31 müsabakada Fenerbahçe 17 kez galip gelirken, RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.Fenerbahçe'nin 46 golüne, turuncu-lacivertliler 33 golle yanıt verdi.Fenerbahçe, Başakşehir ile ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.Geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk yarısında ağırladığı rakibini 4-0 yenmeyi başardı.Öte yandan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kupa finalinde de rakibiyle karşılaşmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanlarındaki galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı.İki takım arasında Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan 15 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor.Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 5 galibiyet elde ederken, sadece 1 maç beraberlikle sonuçlandı.Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda 16 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.