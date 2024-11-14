Barış Bra kimdir, boşandı mı?

Barış Bra hakkında merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte Barış Bra'nın biyografisi, memleketi, boyu ve diğer bilgileri:

Barış Bra, 21 Temmuz 1993 tarihinde Almanya'da doğdu. 6 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşayan Barış Bra, eğitimine başlamak amacıyla ailesiyle Türkiye'ye dönüş yaparak memleketi Mersin'e taşındı ve burada okul hayatına başladı. İlköğretim eğitimini Atatürk İlköğretim Okulu'nda tamamladı ve ardından Mersin Lisesi'nde lise eğitimine devam etti.

Üniversite eğitimine Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Mimarlık bölümünde yüzde 50 burslu olarak başladı. Bir süre sonra bu eğitime ara vererek Türkiye'de başka bir üniversitede Mimarlık bölümünde öğrenimine devam etti.



Özel hayatıyla ilgili, eşi Habibe ile evli olduğu ve bebek bekledikleri bilinmektedir. Ancak güncel olarak boşandığına dair herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Evlilikleri, sosyal medya üzerinde geniş yankı bulmuş ve zaman zaman eleştirilere konu olmuştur

Barış Bra, 1.73 metre boyunda, 94 kilogram ağırlığında ve Yengeç burcudur. 2021 yılı itibarıyla 28 yaşındaydı.

Barış Bra, 17 Mart 2016 tarihinde YouTube'da video üretmeye başladı. Kanalında başta Clash of Clans, Clash Royale, PUBG Mobile ve Brawl Stars olmak üzere birçok mobil oyun içeriği paylaşarak popülerlik kazandı. Oyun videolarıyla hızla geniş bir kitleye ulaştı ve büyük bir takipçi kitlesi edindi.

Barış Bra, 27 Temmuz 2020'de eşi Habibe ile evlendi. Çiftin, 23 Mart 2021 tarihinde Bihter Bra adında bir kız çocukları dünyaya geldi.