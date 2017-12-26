Baba Vanga kimdir? Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri neler?

Baba Vanga hakkında merak edilenler burada! Daha önce birçok kehanetinin tuttuğu belirtilen Baba Vanga, 2018 yılı için hangi kehanette bulunduğu bugünlerde çok merak ediliyor. Bulgar Baba Vanga yaşıyor mu? İşte Vanga'nın tüm kehanetleri...Baba Vanga, 1968 yılında Prag kehanetinde, '"Prag'ı hatırlayın! Prag'ı hatırlayın! Şehrin üzerinde büyük güçler dolanıyor ve savaş, savaş diye çığlık atıyorlar. Prag, içinde balık tutacakları bir akvaryuma dönüşecek" demişti. Ardından Ağustos ayında Rusya, Prag'ı işgal etti ve uzun süre işgali sürdürdü.1969 yılında Indıra Gandhi kehanetinde, Gandhi'nin ülkesinin başına geçeceğini ancak uzun süre kalamayacağını, ölümün buna engel olacağını, ölüm nedeninin elbisesinden kaynaklanacağını, ateşli dumanlı bir ölümle öleceğini söylemişti. 1984 yılında Indıra Gandhi bir televizyon kanalına röportaj vereceği için estetik kaygısıyla çelik yeleğini giymedi. Kanala giderken silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.Baba Vanga, Vladimir Putin kehanetinde, Vladimir'in zaferi dünyanın gidişatını değiştirecek, demiştir. 1994 yılında Rusya'nın Gürcistanı'ı işgal etmesi Putin'e devlet başkanlığının yolunu açmıştı.Kursk Denizaltı kehanetinde Baba Vanga, Kursk sulara gömülecek, insanlar ağlayacak dedi. Bunun üzerine KGB servisi kendisine bir ziyarette bulundu ve bilgi almaya çalıştı. 2000 yılında Kursk bölgesinde bir Rus denizaltı battı ve 118 denizci hayatını kaybetti.11 Eylül kehanetinde bulunan Vanga, "Korku, korku, iki Amerikan kardeş, iki çelik kuş binalara çarpacak ve gökyüzü aydınlanacak" kehaneti ile 11 Eylül 2001'de ikiz kulelere yapılan terör saldırısını bildi.Baba Vanga, Suriye kehanetinde; "2011 çok özel bir yıl olacak. İnsanlar değişecek ve tüm dünya değişecek… Baharda ortadoğu ülkelerinden birinde savaş çıkacak. Bu savaş 3. dünya savaşının başlangıcı olacak. Kıyamet gerçekleşecek ama buna daha zaman var. Çünkü henüz Suriye düşmedi !" demişti.Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi. 16 yaşındayken bir fırtına sırasında yıldırım çarpması sonucu görme yeteneğini kaybeden Baba Vanga, bu tarihten sonra Ortaçağın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Baba Vanga, dünyanın sonunun 51'inci yüzyılda geleceğini söylemiş ve bu tarihe kadar birçok öngörüde bulunmuştu.Baba Vanga 1996 yılında hayata veda eden ve görme engelli olan Vangeliya Pandeva ölmeden kısa bir süre önce, 2010 senesinde tüm dünyayı kuşatacak çok büyük bir savaş çıkacağını ortaya atarak şöyle demişti:"2010 yılında aralarında Hindistan'ın da bulunduğu 4 Asya ülkesinin liderlerine suikast düzenlenecek.Bu suikastlar büyük yankı uyandıracak ve 3. dünya savaşının çıkmasına neden olacak. Kasım ayında başlayacak olan 3.dünya savaşı 2014 yılına kadar devam edecek."Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde doğdu.16 yaşındayken bazılarına bir fırtına sırasında yıldırım çarpması sonucu görme yeteneğini kaybeden diğer bir kesime göre köylerinin sular altında kalması sonucu öldü sanılan Vanga'nın günler sonra toprak altından çıkarılması sonucu gözlerinin kum ile dolarak kör olan Baba Vanga, bu tarihten sonra Orta Çağın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası şöhrete ulaştı.Yaşarken kehanetleri Bulgarlar tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bülümü gerçekleşti.Baba Vanga, Bulgaristan'da 1989 yılında devrilen eski komünist diktatör Todor Jivkov dahil çok sayıda devlet adamını kehanetleri ile etkilemeyi başardıİkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi lideri Adolf Hitler tarafından bizzat ziyaret edilen, Rus gizli servisi KGB'nin bile tavsiyeler aldığı Baba Vanga, 1996 yılında 84 yaşında vefat etti2016 — Avrupa'nın nüfusu azalacak2018 — Dünyanın yeni hakimi Çin olacak. Çin ekonomik olarak güçlenecek.2023 — Dünyanın yörüngesi değişecek.2043 — Müslüman bir devlet yeniden Avrupa'nın tek hükümdarı olacak.2046 — Tedavi edilmeyecek organ kalmayacak. Hastalıklı organın yerine yenisi yapılacak.2076 — Bütün dünyada sınıfsız komünizm sistemi yerleşecek.2088 — Bütün hastalıklar bir kaç saniyede tedavi edilecek.2097 — Çabuk yaşlanmanın önüne geçilecek.2167 — Yeni bir din ortaya çıkacak.2304 — Ay'ın sırrı, gizemi çözülecek.3005 — Mars'ta savaş yaşanacak.3797 — Dünyanın sonu gelecek. Başka bir gezegende insan yapımı yeni bir hayat başlayacak.