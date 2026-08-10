Ayrıldığın birine kavuşmak için dua oku

Ayrıldığın birine kavuşmak için dua arayan kişiler okunabilek duaları araştırıyor. Sevdiğine kavuşmak isteyenler veya ayrıldğın birine kavuşmak isteyenler, sevdiğinden uzakta olanlar, sevdiği birine kavuşmak için dua etmek isteyenler için Vasıl duası okunması tavsiye edilir.Vasıl duası okuyarak ayrıldığın birine kavuşmak için manevi olarak ibadetinizi gerçekleştirebileceğini belirtilmektedir. Ayrıca sevdiğin birine kavuşmak için de Vasıl duası okunabileceği söylenmektedir.Ayrıldığın birine kavuşmak için dua etmek isteyenler bulunuyor. Dua ederek ayrıldığı birine kavuşmak isteyenler ve sevdiğine kavuşmak isteyenler için Vasıl duası okunmasına yönelik tavsiyeler bulunmaktadır.Sevdiğine kavuşmak için okunan Vasıl duası şöyle okunur:- Ya Vedud esmasına nida edilir ve ardından Duha suresi okunur.- Ya Cami esmasına nida edilir ve ardından Ala suresi okunur.- Ya Mucib esmasına nida edilir ve ardından İnşirah suresi okunur.Duada geçen esmaların anlamı ise şöyledir:Ya Vedud esması "seven ve sevilmeye layık" anlamındadır.Ya Cami esması "toplayan ve bir araya getiren" demektir.Ya Mucib esması ise "duaları kabul eden" manasındadır.Sevdiğine ve gönül verdiği kişilere kavuşmak isteyenler için Nihat Hatipoğlu programında şu yorumu yapmıştır:"Gönülden ve içinden gelerek dua etmelidir. Beni buna, bunu bana nasip et diye dua edilmelidir. Ya rabbi bu bana nasip değilse, bana nasip olmayacaksa uzaksa şayet, bana hayırlı kıl diyerek dua etmelidir"Vasıl duası kavuşma duası olarak bilinir. Sevdiğine kavuşmak isteyenler veya sevdiğinden uzakta olanlar Vasıl duası okuyarak manevi olarak itikadını gerçekleştirebilir.