Ay tutulması ne zaman? Parçalı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Parçalı Ay tutulması için geri sayım sürüyor. 18 Eylül Salı günü Kuzey Yarımküre'deki insanlar açık bir gökyüzüyle kısmi bir ay tutulması görecek Parçalı Ay tutulması Ay, Pazartesi akşamından Perşembe sabahına kadar yaklaşık üç gün boyunca dolunay olarak görünecek.

Yılın ikinci Ay tutulması 18 Eylül'de saat 05.14'te başlayıp 06.16'da bitecek ve parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek.

Bu tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek. Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alacak.

Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor.

Ay tutulması "parçalı", "tam" veya "yarı gölge" tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor. Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor.