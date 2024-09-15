Haber Tarihi: 15 Eylül 2024 15:11 - Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 15:11

Ay tutulması ne zaman? Parçalı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Yılın ikinci Ay tutulması eylül ayında gerçekleşecek. Maksimum tutulma sırasında Ay yuvarlağının %8'i Dünya'nın gölgesinden geçecek. Peki, Ay tutulması ne zaman? Parçalı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Ay tutulması ne zaman? Parçalı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?
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Parçalı Ay tutulması için geri sayım sürüyor. 18 Eylül Salı günü Kuzey Yarımküre'deki insanlar açık bir gökyüzüyle kısmi bir ay tutulması görecek Parçalı Ay tutulması Ay, Pazartesi akşamından Perşembe sabahına kadar yaklaşık üç gün boyunca dolunay olarak görünecek.

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Yılın ikinci Ay tutulması 18 Eylül'de saat 05.14'te başlayıp 06.16'da bitecek ve parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Bu tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek. Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alacak.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor.

Ay tutulması "parçalı", "tam" veya "yarı gölge" tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor. Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor.
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