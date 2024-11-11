AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 AUZEF sınav sonuçları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim yılı güz dönemi vize sınavlarının sonuçları merakla bekleniyor. 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınavlar, üç oturum halinde tamamlandı ve değerlendirme sürecine başlandı. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte öğrenciler, sınav sonuçlarına ilişkin duyuruları takip ediyor. Peki, AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 yılı AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer önemli bilgiler…

İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavlarının sonuçları, AKSİS sistemi üzerinden erişime açılacak. Ancak şu an itibarıyla kesin bir sonuç açıklama tarihi verilmedi. Genellikle, sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren yaklaşık 10 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu hesaba göre, AUZEF vize sonuçlarının 15 Kasım 2024'e kadar açıklanması tahmin ediliyor. Resmi bir açıklama yapıldığında bu bilgi güncellenecektir.

AUZEF sınav sonuçlarını öğrenmek için öğrenciler, "https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_" adresini ziyaret edebilirler. Notları görüntülemek için AKSİS kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapılması gerekmektedir.

AUZEF vize sınavlarına ait soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden paylaşılacaktır. Öğrenciler, "Sınav İşlemleri" bölümünden "Sınav Kitapçığı" seçeneğine tıklayarak ders bazında soru ve cevaplara ulaşabilirler.

Açıköğretim programlarında dört yanlış cevap, bir doğru cevabı götürmektedir. Her yanlış cevap için 1,25 puan toplam puandan düşülmektedir. Ancak uzaktan eğitim programlarında bu kural uygulanmaz ve başarı notu farklı bir hesaplama yöntemi ile belirlenir.

Ara sınav sonuçlarının başarıya etkisi %30 iken, bitirme veya telafi sınavlarının etkisi %70'tir.