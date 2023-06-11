ATV CANLI MAÇ İZLE: Fenerbahçe - Başakşehir Şifresiz İzle!

Şifresiz ZTK Fenerbahçe - Başakşehir maçı ATV canlı izle... Fenerbahçe ile Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçta Fenerbahçe ve Başakşehir muhtemel 11'leri. atv'den naklen canlı yayınlanacak maçın kanalı, yayın saati ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Ziraat Türkiye Kupası finalinde saat 20.45'te karşı karşıya gelecek Fenerbahçe – Başakşehir karşılaşması ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.11 Haziran Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - M.Başakşehir karşılaşması saat 20:45'de İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, ATV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, İsmail Yüksek, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, BatshuayiBaşakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lucas Lima, Berkay, Biglia, Deniz Türüç, Keny, Januzaj, FigueiredoSüper Lig'de sezonu 2'nci sırada bitiren Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra futbolda kupa sevinci yaşamak istiyor. Ligde en son 2014'te mutlu sona ulaşan F.Bahçe, kupayı ise 10 yıldır alamıyor. 2013'te kazandığı kupada, 2018'de finalde Akhisar'a kaybetti. Kanarya, 5 yıl sonra finale kaldığı organizasyondaki 18'inci finalinde 7'nci zaferini hedefliyor.Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak İstanbulspor'u, son 16'da Çaykur Rizespor'u eledi. Çeyrek finalde Kayserispor'u geçen F.Bahçe, yarı finalde Sivasspor'u eledi. Sarı-lacivertlilerde düğünleri olması gerekçesiyle King ile Crespo finalde yer almayacak. Sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek olan Lincoln ve Altay ise karşılaşmanın kafilesine dahil edildi.İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. F.Bahçe ile Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan mücadeleleri 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı- lacivertli ekip kazanmayı başardı. Avrupa'yı hedefleyen Başakşehir, Konferans Ligi'ne katılmak için kazanmak zorunda. Konferans Ligi biletini alan F.Bahçe kazanırsa ligi 5'nci sırada bitiren Adana Demirspor Avrupa'ya gidecek.