Astsubay maaşı Temmuz 2023: Astsubay zammı ne kadar?

Astsubay maaşı zammı ve başkomiser maaşı zammı ile ilgili detaylar memur zammının yaklaşmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında memurlara yapılacak zam ile Astsubay maaşları da artacak. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Astsubay 2023 temmuz Hemşire maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni Astsubay maaşı kaç TL yapılacak?Meclis'e sunulan teklifte yer alan zam oranlarına göre memurların yeni maaşlarının şöyle olması bekleniyor:Bu rakamlar kesin olmamakla birlikte, belirli bir rakamın üzerini geçen maaşlarda ayarlama son açıklama ile doğruluk kazanacaktır.Görev – Derece – Ocak 2023 –Temmuz 2023Öğretmen - 9/1 - 15 bin 793 lira - 26 bin 642 liraBaşkomiser - 3/1 - 20 bin 873 lira - 32 bin 613 liraPolis Memuru - 3/1 - 18 bin 235 lira - 29 bin 512 liraUzman Doktor - ¼ - 24 bin 743 lira - 37 bin 162 liraHemşire - 5/1 - 15 bin 611 lira - 26 bin 428 liraMühendis - ¼ - 21 bin 295 lira - 33 bin 109 liraProfesör - ¼ - 34 bin 57 lira - 48 bin 111 liraAraştırma Görevlisi - 7/1 - 20 bin 139 lira - 31 bin 750 liraVaiz - ¼ - 16 bin 615 lira - 27 bin 608 liraAvukat - ¼ - 19 bin 968 lira - 31 bin 549 liraVali- 49 bin 790 lira - 86 bin 634,6 liraGenel Müdür - 1/4 - 43 bin 265 lira - 75 bin 281,1 liraKaymakam - 1. Sınıf -4/1- 36 bin 724 lira - 50 bin 899,76 liraŞube Müdürü - Lisans -¼- 20 bin 724 lira - 31 bin 073,08 liraPratisyen Hekim -8/1 - 18 bin 861 lira - 32 bin 818,14 liraTeknisyen -Lise-11/1 - 13 bin 142 lira - 22 bin 867,08 liraMemur -Lisans-9/1 - 12 bin 632 lira - 22 bin 17 liraAKP Grup Başkanı Abdullah Güler memur ve emeklilere yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı.Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz.En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor.Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.İşçi ve Bağ-Kur emeklinin zam oranı teklifte yok.En düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkarılmıştı. Teklifte emekli maaşına yönelik düzenleme yok."