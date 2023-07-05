Astsubay maaşı Temmuz 2023: Astsubay zammı ne kadar?

Astsubay maaşı zammı ve başkomiser maaşı zammı ile ilgili detaylar memur zammının yaklaşmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında memurlara yapılacak zam ile Astsubay maaşları da artacak. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Astsubay 2023 temmuz Hemşire maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni Astsubay maaşı kaç TL yapılacak? ASTSUBAY MAAŞI 2023: TEMMUZ ASTSUBAY MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Meclis'e sunulan teklifte yer alan zam oranlarına göre memurların yeni maaşlarının şöyle olması bekleniyor:
Bu rakamlar kesin olmamakla birlikte, belirli bir rakamın üzerini geçen maaşlarda ayarlama son açıklama ile doğruluk kazanacaktır. Maaşlara aile yardımı dahil edilmiştir.
Görev – Derece – Ocak 2023 –Temmuz 2023
Öğretmen - 9/1 - 15 bin 793 lira - 26 bin 642 lira
Başkomiser - 3/1 - 20 bin 873 lira - 32 bin 613 lira
Polis Memuru - 3/1 - 18 bin 235 lira - 29 bin 512 lira
Uzman Doktor - ¼ - 24 bin 743 lira - 37 bin 162 lira
Hemşire - 5/1 - 15 bin 611 lira - 26 bin 428 lira
Mühendis - ¼ - 21 bin 295 lira - 33 bin 109 lira
Profesör - ¼ - 34 bin 57 lira - 48 bin 111 lira
Araştırma Görevlisi - 7/1 - 20 bin 139 lira - 31 bin 750 lira
Vaiz - ¼ - 16 bin 615 lira - 27 bin 608 lira
Avukat - ¼ - 19 bin 968 lira - 31 bin 549 lira
Vali- 49 bin 790 lira - 86 bin 634,6 lira
Genel Müdür - 1/4 - 43 bin 265 lira - 75 bin 281,1 lira
Kaymakam - 1. Sınıf -4/1- 36 bin 724 lira - 50 bin 899,76 lira
Şube Müdürü - Lisans -¼- 20 bin 724 lira - 31 bin 073,08 lira
Pratisyen Hekim -8/1 - 18 bin 861 lira - 32 bin 818,14 lira
Teknisyen -Lise-11/1 - 13 bin 142 lira - 22 bin 867,08 lira
Memur -Lisans-9/1 - 12 bin 632 lira - 22 bin 17 lira ASTSUBAY TEMMUZ ZAM ORANI BELLİ OLDU
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler memur ve emeklilere yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı.
Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.
Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz.
En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor.
Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.
İşçi ve Bağ-Kur emeklinin zam oranı teklifte yok.
En düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkarılmıştı. Teklifte emekli maaşına yönelik düzenleme yok."