Haber Tarihi: 24 Ocak 2023 13:03 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 13:03

Askerlik borçlanması ne kadar 2022-2023? Askerlik borçlanması nasıl ödenir?

EYT düzenlemesinin ardından 2023-2022 "Askerlik borçlanması ne kadar, nasıl ödenir" soruları tekrar gündeme geldi. Askerlik borçlanması, sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, er veya erbaş olarak silah altında geçen sürelerinin tamamı veya bir kısmı kendilerinin veya hak sahiplerinin SGK'ya yazılı talepte bulunmaları ile borçlandırılmasıdır. Peki, askerlik borçlanması nasıl ödenir? İşte detaylar...

Askerlik borçlanması ne kadar 2022-2023? Askerlik borçlanması nasıl ödenir?
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Askerlik borçlanması, askerliğini yapmış erkek vatandaşlara erken emeklilik için verilen bir haktır. Askerde geçirilen süreler borçlanılır. Bunun karşılığında ise emeklilik için gereken süre kısaltılır. 2022 yılı için belirlenen ödeme tutarı kapsamında başvurular için sayılı günler kaldı. Peki, askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır? Askerlik borçlanması ne kadar? İşte merak edilenler...
ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR 2022-2023?

2022 için askerlik borçlanmasının bir güne tekabül eden en düşük tutar 69,02 TL iken aylık 2.070,6 TL ve yıllık 24.847,20 TL'dir.
400 gün borçlanma yapılır ise 27 bin 608 TL, 540 gün borçlanma yapılması halinde ise 37 bin 270,08 TL ödeme yapılır.

Borçlanılacak sürenin hesabında ayın 28, 29, 30 veya 31 gün olup olmadığına bakılmaksızın ay 30, yıl 360 gün olarak dikkate alınacaktır.

1 Ocak 2023 yılından itibaren borçlanma bedellerinde artış yaşanacak. İşte yeni tutarlar;

Askerlik borçlanması;
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 38 bin 430,72 TL olacak.

450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 48 bin 38,40 TL olacak

540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 57 bin 6462,08 TL olacak.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL ÖDENİR?



Askerlik ve borçlanması, e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.

e-Devlet hizmetini kullanılarak, 4A statüsünde askerlik ve doğum borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.

ASKERLİK BORÇLANMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİR?

Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için koşullar;

1- Askerlik yapmamış veya muaf olanlar askerlik borçlanmasından yararlanamazlar.

2- Askerliğin er veya erbaş olarak yapılması gerekmektedir. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir.

3- Askerlik süresince Sosyal Güvenlik Kurumuna şahıs adına çalıştığı iş yerinden vb. herhangi bir prim ödenmemiş olması gerekmektedir.

4- Türk vatandaşlığına alınanlardan (zorunlu göçe tabi tutulan) Türk soyluların vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler Türkiye'deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır.

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