Haber Tarihi: 27 Aralık 2023 17:26 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 17:26

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN İZLE 2024 | Son dakika asgari ücret açıklaması canlı izle

Son dakika asgari ücret açıklaması canlı yayın izle | Asgari ücret toplantısı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de işçi ve işveren temsilcileriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı toplantıya çağırdığı duyuruldu. Gözler saat 16.30'da başlayacak toplantıya çevrildi. 27 Aralık 2023 asgari ücret toplantısı canlı yayını üzerinden canlı izlenebilecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN İZLE 2024 | Son dakika asgari ücret açıklaması canlı izle
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Asgari ücret 2024 netleşti mi? Son dakika asgari ücret ne kadar? Son dakika 2023/2024 asgari ücret tahmini ne kadar olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.  2024 asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer aldığı asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantıyı ne zaman yapacağı merak ediliyor. Yapılan 2. toplantıda bir ücret konuşulmazken, 3. toplantı sonrasında asgari ücret zammında rakamın belli olması bekleniyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN İZLE

Saat 16.30 itibariyle milyonlarca işçi ve işverenin gözü toplantı sonrasında yapılacak açıklamalarda olacak. Toplantı öncesinde ve sonrasında tüm gelişmeler ise canlı yayınında olacak.


ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Türkiye'de milyonlarca çalışan her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarından çıkacak asgari ücret rakamını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yaptı. Toplantıların ardından asgari ücret için herhangi bir rakam paylaşılmadı. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'nın 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olması için en geç o tarihte Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, asgari ücretin bu hafta başında açıklanması bekleniyor. 

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücrette 3. toplantının tam günü ve saati henüz duyurulmadı. Fakat toplantının 25-29 Aralık tarihlerinde yani önümüzdeki hafta içinde yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, OLACAK?

Asgari ücret zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
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