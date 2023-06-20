ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA NE KADAR OLDU | Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? 3. toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2023 yılı net asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 8506 TL şeklinde duyurulmuştu. Komisyonun çalışmaları neticesinde yüzde 54,66 zamlanan asgari ücrette ikinci ara zam konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız' ifadelerini kullandığı ara zam konusu hakkında açıklama yapan Bakan Bilgin, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay görüştü. Başkan Atalay, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Son dakika haberine göre ürk-İş Genel Başkanı Atalay "Perşembeyi bulmadan neticeye varacağına inanıyorum. Taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Belli bir noktaya geldik. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Yarın olma ihtimali yüzde 50. Bakan beyle tekrar konuşalım, yarın bir yere varırız." dedi.Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin ikinci toplantı bugün gerçekleşti. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Güncel ekonomik verilerin görüşüleceği toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yapıldı.Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısını bugün toplandı.Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütüldü.Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ederken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar toplantının ardından şu açıklamada bulundu:"Bu hafta da inşallah bunu sonuçlandıracağız. Şu anda rakamların bundan önceki bakanımız Vedat Bey'imiz rakamları söylemişti. Bayramdan önce açıklanacağını düşünüyoruz. Biz günün şartlarına göre alım gücünün daha iyi olması için, bir nebze olsun rahatlamaları için Temmuz ayında başlamak üzere tekrar artıştan sonra Komisyon bir kez daha bir araya gelecek ve o günün şartlarına göre tartışılıp karar alınacaktır.İşveren veya hükümet tarafından bir rakam ortaya konuşmadı. Biz de bir şey söylemedik. Karşı taraf ve bizim kafamızda bir rakam vardır. Şu an bir şey söylemek doğru olmaz. Bizim kafamızdaki rakam olmazsa geçmişte olduğu gibi muhalefetimizi koruruz. Son yıllarda mutabakat sağlanarak asgari ücret tespit komisyonu bu kararı alıyor. Bizim de aynı düşüncede olarak insanlarımıza rahat nefes aldırmak için gayret gösteriyoruz.Şu anda bir sonuca varılmadığı için kamuoyu önünde pazarlık gibi tartışırsak bu iş olmaz."Komisyonda işveren kesimini TİSK, işçi kesimini ise TÜRK İŞ temsil ediyor. Son dönemlerdeki gibi TÜÜRK İŞ ve HAK İŞ'in ortak hareket etmesi bekleniyor. Komisyon kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Hali hazırda 8 bin 506 lira olan asgari ücretin seçim öncesi 500 dolar seviyesine çıkarılabileceğine dair sinyaller kamuoyuna yansımıştı. Mevcut kur dikkate alındığında Asgari Ücret beklentisinin 11 bin liranın üzerine çıkması yönünde oldu. Bu da yaklaşık yüzde 37'lik zamma tekabül ediyor. Asgari ücrete yüzde 20 ZAM yapılırsa rakam net 10 bin 208 lira, brüt 12 bin 10 lira olacak.Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net 11 bin 58, brüt 13 bin 10 lira olacak. Yüzde 40 zam olması durumunda ise net 11 bin 910, brüt 14 bin 11 lira olacak. TÜRK İŞ son yaptırdığı araştırmasında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 10 bin 362 olarak belirledi. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 13 bin 440 lira olarak açıklandı. Bu arada işveren kesimi ise hem işçiyi hem işvereni koruyacak, sürekliliği olacak, dengeli bir rakam vurgusu yapıyor. İşçilerin temmuz ayında zamlı maaşlarını alabilmesi için zamlı rakamın bu ay içinde belirlenmesi ve Resmi Gazetede yayımlanması gerekiyor.Asgari ücret ara zam oranları henüz belli olmadı. Asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılan görüşmelerle zam oranları belirlenecek. Brüt ve net asgari ücretin temmuzda açıklanması bekleniyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilgin şunları söyledi.Asgari ücreti 455-460 dolar arasına çıkararak Türkiye'nin ekonomik gücünü gösterdik. Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da ara zam konusu hakkında Bakan Vedat Bilgin, " Burada sayın Cumhurbaşkanımızın desteği var. Asgari ücretlerin üzerindekini de koruyacak politika izliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Önümüzdeki yıl sonunda yüzde 20'leri göreceğiz, endişe etmeyin' dedi. 1 yıl önce savaş, pandemi olacağını biliyor muyduk? Olağanüstü şeyler olmazsa bizi yıl sonuna kadar götürecek asgari ücret belirledik. Olağanüstü şartlarda yeniden müdahale ederiz, geçen sene nasıl Temmuz ayında müdahale ettiğimiz gibi. İhtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir." demişti.2022 Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2023 yılında 8506 lira oldu. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net olarak da 8.506,80 olarak belirlendi. Buna göre; 2022 Ocak ayına göre net asgari ücret artış oranı % 100, 2022 Temmuz ayına göre % 54,66, yıllık ortalama artış oranı ise % 74,43 olarak artış gösterdi.Deprem bölgesinde çalışanların gelirinin artırılması ve istihdam teşviki için, brüt asgari ücretin net ücret olarak ödeneceği iddia edildi. Türkiye ekonomisinin yüzde 10'unu oluşturan deprem bölgesindeki 11 ilde meydana gelen hasarlar, sanayi üretimini olumsuz etkilerken deprem sebebiyle işgücünün önemli bölümünün başka illere göç etmesi de üretimi aksattı.Bölgedeki işverenlerin ise üretime devam edebilecek tesislerin eleman azlığı sebebiyle üretimini aksatmaması için, SGK primlerinin belirli bir süre için SGK yerine işçiye ödenmesi talebinde bulundukları öne sürüldü. Kısa süre içinde yayılan 'asgari ücrete brüt güncellemesi' haberinin ardından konuya ilişkin çalışma başlatıldığı iddiaları da gündemdeki yerini aldı.Asgari ücret 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 10.008 lira olarak belirlenmişti. Bundan yüzde 14 SGK primi( 1401 lira), yüzde 1 işsizlik sigortası primi (100 lira) olmak üzere 1501.20 liralık kesinti yapılıyordu. Asgari ücrette brüt formülünün hayata geçirilmesi halinde, deprem bölgesindeki bir asgari ücretlinin eline 10.008 lira geçecek.Sabah Gazetesi'nin haberine göre Depremde zarar gören fabrikaların yeniden inşası, sanayi bölgelerinin ayağa kaldırılması için acil eylem planı yaşama geçirilirken, çalışma hayatında da yeni tedbirler devreye alınıyor. Bölgedeki istihdam kayıplarını önlemek için de en yüksek teşvikler uygulanacak, işletmelere 10 yıllık prim desteği verilecek, Kurumlar Vergisi yüzde 90 indirimli uygulanacak.