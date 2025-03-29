Arefe Günü berberler açık mı, kaça kadar açık olacak? 2025

İslam aleminde, huzurun, bereketin ve kardeşliğin bayramı olan Ramazan bayramı 3 gün boyunca kutlanacak. Ramazan bayramına girmeden önce Müslümanlar için anlamı büyük olan arefe günü var. Peki, arefe Günü berberler açık mı, kaça kadar açık olacak? 2025

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Arefe Günü berberler açık mı, kaça kadar açık olacak? 2025
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29 Mart 2025 14:27
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla 2025 arefe günü tarihi de merak konusu. Ramazan Bayramı arefe günü 2023 yılında 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek.

Arefe Günü berberler açık mı, kaça kadar açık olacak?
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla 2025 arefe günü tarihi de merak konusu. Ramazan Bayramı arefe günü 2025 yılında 30 Mart günü idrak edilecek.

Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

Arefe günü yarım gün resmi tatil olacak, kamu kurum ve kuruluşları öğleden sonra kapalı olacak. Bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek. Arefe günü tatil ilan edilmesine rağmen, bu karardan devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları faydalanamayacak.

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