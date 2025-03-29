Arefe Günü berberler açık mı, kaça kadar açık olacak? 2025

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla 2025 arefe günü tarihi de merak konusu. Ramazan Bayramı arefe günü 2023 yılında 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Arefe Günü berberler açık mı, kaça kadar açık olacak?Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla 2025 arefe günü tarihi de merak konusu. Ramazan Bayramı arefe günü 2025 yılında 30 Mart günü idrak edilecek.
Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?
Arefe günü yarım gün resmi tatil olacak, kamu kurum ve kuruluşları öğleden sonra kapalı olacak. Bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek. Arefe günü tatil ilan edilmesine rağmen, bu karardan devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları faydalanamayacak.
Arefe Günü berberler açık mı, kaça kadar açık olacak?
Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?
Arefe günü yarım gün resmi tatil olacak, kamu kurum ve kuruluşları öğleden sonra kapalı olacak. Bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek. Arefe günü tatil ilan edilmesine rağmen, bu karardan devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları faydalanamayacak.