Apple VR gözlük fiyatı 2023: Apple Vision Pro headset... Apple, WWDC 2023 "one more thing" dedi ve etkinliğinde uzunca bir süredir beklenen karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Apple'ın yeni "iPhone anı" olarak görülen bu cihazın adı ise Vision Pro olarak açıklandı. Vision Pro, Apple'ın ilk karma gerçeklik cihazı olma özelliğini taşırken tamamen yeni visionOS adlı işletim sistemine sahip ve Spatial Audio gibi özelliklerle birlikte geliyor. Gelin detaylara birlikte göz atalım.Vision OS işletim sistemiyle çalışan Vision Pro'nun odak noktası, Artırılmış Gerçeklik (AR) deneyimi yaşatmak. Ancak üzerindeki kadran yardımıyla Artırılmış Gerçeklik ve Tam Sanal Gerçeklik deneyimleri arasında geçiş yapılabiliyor.Cihazda Meta Quest serisindekinin aksine fiziksel bir denetleyici bulunmuyor. Gözlerinizi kullanarak uygulamalar ve menüler arasında geçiş yapabiliyor ve gezinebiliyorsunuz.Bir uygulamayı parmağınızla dokunma hareketi yaparak seçebiliyorsunuz ve kaydırma hareketi yaparak aşağı - yukarı hareket ettirebiliyorsunuz. Ayrıca sesli komutlar da verebilirsiniz.Öte yandan Apple Vision Pro sizi dış dünyadan tamamıyla izole etmiyor. EyeSight adlı bir sistemle gözlerinizi dışarıdan görmenizi sağlıyor. Cihaz ayrıca gerçek dünyadaki öğeleri tam renkli görmenizi sağlayan bir sistem kullanıyor. Bu sayede 3D nesneleri gerçek dünyaya yansıtabiliyorsunuz.Vision Pro kablosuz olarak Mac'e bağlanabiliyor, Mac'le uyumlu aksesuarları da destekliyor. Uzamsal ses desteğiyle birlikte FaceTime grup aramaları da yapılabiliyor ve bunun yanı sıra SharePlay sayesinde görüntülediğiniz uygulamaları video kutucuklarının yanındaki büyük pencerelerde arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz.Apple Vision Pro özellikleri arasında, medya oynatımı için özel bir yardımcı işlemciyle desteklenen M2 çip de bulunuyor.Cihazın cam bir önü ve sensörler, kameralar, ekran ve fanla soğutulan bir bilgisayar içeren alüminyum bir çerçevesi vardır. Kafaya takılan maskesi ve kayışı kumaş astarlı ve modüler bir yapıya sahip ve Apple, çeşitli yüz şekillerine ve kafa boyutlarına uyacak şekilde esnetilebileceğini söylüyor.Kafa bandı nervürlü yapısıyla başınızın arkasına tam oturabiliyor ve farklı boyut ve stillerde bant değiştirebilirsiniz. Ayrıca gözlük kullananlar için lenslere manyetik olarak takılan Zeiss imzalı özel optik ekler de bulunuyor.İki saate kadar kullanım ömrü vadeden harici bir pille çalışan cihazın her iki ekranı da mikroLED destekli ve 4K görüntü kalitesi sunuyor.Apple Vision Pro fiyatı 3.499 dolar olarak açıklandı. Gelecek yılın başında satışa sunulacak. Haberin yazıldığı tarihteki kura göre, vergisiz fiyatı 75 bin TL'ye yakın olacak.