AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL giriş Açıköğretim sınav sonuçları

AÖL sınav sonuçları bugün belli oluyor. Açık lise sınav sonuçları görüntüleme ekranı 2024, yoğun ilgi görüyor. 23-24 Aralık tarihinde yüz yüze yapılan sınavlar için beklenen gün geldi. Açık öğretim liselerinde eğitim alan ve sınavlara katılan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak " AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor. AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı aol.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik no/şifre ile sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Sınav sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ve doğru yanlış cevap sayıları yer alacak. Açık lise sınav sonuçları, basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Adaylar internet üzerinden telefon, tablet, bilgisayar vb. araçlarla sonuçları görüntüleyebilir. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Açık lise 1. dönem sınav sonucu nasıl sorgulanır? İşte, aol.meb.gov.tr sınav sonucu sorgulama ekranı 2024!
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL takvimi sonrasında sınav sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 Çarşamba günü öğle saati itibarıyla açıklanması bekleniyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden yapılacak.. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç sorgulayabilecek.
Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.
AÖL SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda herhangi bir saat açıklaması bulunmuyor. AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının 24 Ocak Çarşamba günü en geç saat 15.00'a kadar açıklanması bekleniyor.
AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR!
Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor. AÖL kayıt yenileme yapmayan adaylar 2. dönem sınavlarına katılamayacak. AÖL kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!
AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.
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