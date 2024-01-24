AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL giriş Açıköğretim sınav sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL takvimi sonrasında sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 Çarşamba günü öğle saati itibarıyla açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden yapılacak.. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç sorgulayabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda herhangi bir saat açıklaması bulunmuyor. AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının 24 Ocak Çarşamba günü en geç saat 15.00'a kadar açıklanması bekleniyor.

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor. AÖL kayıt yenileme yapmayan adaylar 2. dönem sınavlarına katılamayacak. AÖL kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.