AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 AÖF sonuçları açıklandı mı?

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AÖF sınav sonuçları 2023 pek çok adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklamasını beklemeye başladılar. İşte, AÖF final sonuçlarında son durum...2022-2023 eğitim yılı AÖF Güz Dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.Bu kapsamda sonuçların 30 Ocak Pazartesi gününe kadar açıklanacağı söylenebilir.Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023'de yapılacak.Anadolu Üniversitesi güz yarıyılının sona ermesinin ardından bahar dönemi başlayacak. Bahar döneminde öğrenciler ara sınav ve dönem sonu sınavlarına katılacak. Yayınlanan takvime göre vize sınavları 15-16 Nisan 2023'de, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.