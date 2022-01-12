Antalya hipodromuna kavuşuyor!

Antalya Hipodromu, 19 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek açılış töreniyle kapılarını açıyor.Antalya Hipodromu; Adana Yeşiloba, Ankara 75. Yıl, Bursa Osmangazi, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul Veliefendi, İzmir Şirinyer, Kocaeli Kartepe ve Şanlıurfa'nın ardından ülkemizin onuncu hipodromu olarak Antalya ili Döşemealtı ilçesinde yer alacak.Antalya Hipodromu, Diyarbakır (1.458.750 m²) ve Ankara 75. Yıl (1.383.282 m²) Hipodromlarımızın ardından ülkemizin en büyük üçüncü hipodromu (810.762 m²) olma özelliğini taşıyacak.19 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 08 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olan Antalya Hipodromu Kış Yarış Sezonu ve 16 Kasım 2022 tarihinde başlayıp 30 Aralık 2022 tarihinde sona ermesi planlanan Antalya Hipodromu Sonbahar Yarış Sezonunda; Arap atları için 105, İngiliz atları için 137 adet olmak üzere toplamda 242 adet koşu gerçekleştirilecek.Koşular, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım, Aralık ayları olmak üzere 6 ay boyunca, her Çarşamba ve Cuma günü, haftada 2 (iki) yarış günü olacak şekilde koşulacak.19 Ocak Çarşamba günü kapılarını açacak olan Antalya Hipodromu'na, Antalya Merkez Muratpaşa Camii'nden (11:30 / 12:00 / 12:30) ve Döşemealtı Kaymakamlık Binası önünden (12:00 / 12:30 / 13:00) saatlerinde ring seferler düzenlenecek.Dönüş için de Antalya Merkez Muratpaşa Camii ve Döşemealtı Kaymakamlık için (17:30 / 17:45 / 18:00) aynı güzergâhlara Hipodromdan seferler gerçekleştirilecek.*Antalya Hipodromu sentetik ve yarı sentetik olmak üzere iki adet yarış pistine sahiptir. Her ikisi de 20 metre genişliğinde olan pistlerimizden sentetik (polytrack) pistimizin uzunluğu 1980 metre, yarı sentetik pistimizin uzunluğu ise 1830 metredir.*Atçıların talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına; Antalya Hipodromu'nda tek tip olarak inşa edilen çift katlı 46 ahır bloğunda, 1104 adet safkan barınabilecektir.*Antalya Hipodromu ülkemizde gece yarışlarına ev sahipliği yapabilecek sekizinci hipodromu haline gelecek olup aydınlatma çalışmaları hızla devam etmektedir. Aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasını müteakip gece yarışları devreye girecektir.*Antalya Hipodromunda, 1400'ü dış alan, 400'ü de kapalı alan olmak üzere toplam 1800 oturma kapasiteli tribün binası yarışseverlere hizmet verecektir. Hipodroma gelen yarışseverler seyir zevkini artırmaya yönelik olarak, 168 metrekarelik bir "scoreboard" ile 124 metrekarelik bir led ekran da bulunmaktadır.