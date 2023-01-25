Haber Tarihi: 25 Ocak 2023 16:04 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 16:04

Antalya deprem mi oldu? Son dakika Antalya, Aydın, Denizli, Burdur İzmir deprem mi oldu?

Antalya deprem mi oldu? Son dakika Antalya, Aydın, Denizli, Burdur İzmir deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Doğu Akdeniz'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya, Muğla, Denizli, Aydın ve İzmir'den de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Antalya deprem mi oldu? Son dakika Antalya, Aydın, Denizli, Burdur İzmir deprem mi oldu?
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Antalya deprem mi oldu? Son dakika Antalya, Aydın, Denizli, Burdur İzmir deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Muğla'da deprem oldu mu merak ediliyor. Son dakika haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında saat 15.37'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 41.8 km olduğu aktarıldı.
ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA

Kandilli Rasathanesi'nin meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri aktardığı son depremler listesi şu şekilde:

Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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