Anneler günü ne zaman? 2025 Anneler günü kaç gün kaldı? soruları merak ediliyor. Dünya genelinde her yıl Mayıs ayında kutlanan anneler günü için Mayıs ayının gelmesiyle birlikte geri sayım başladı. Anneler gününün Mayıs'ın kaçında kutlandığı ise pek çok yurttaş tarafından merak konusu. Peki 2024 anneler günü ne zaman? İşte Anneler günü ayın kaçında sorusunun cevabı ve detaylar

Mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak.

Anneler Günü bu yıl 11 Mayıs 2025 Pazar günü kutlanacak.



ANNELER GÜNÜ'NE KAÇ GÜN KALDI?



Anneler günü 2025'te 11 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. 2025 yılı Anneler Günü'ne 8 gün kaldı.

Anneler, hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Onların sevgisi, desteği ve fedakarlıkları bize hayatta her zaman rehberlik eder. Bu yüzden Anneler Günü, annelerimize olan sevgimizi ve minnettarlığımızı ifade etmek için özel bir gün olarak kutlanır. İşte Anneler Günü için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel mesajlar.Anneciğim, seni seviyorum. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim. Anneler Günün kutlu olsunTarifi imkansız sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın simgesi saygıdeğer annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.Çocuklarını 9 ay karnında, 9 yıl kucağında ve ömür boyu yüreğinde taşıyan annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin, anne adaylarının, anneannelerin, babaannelerin, teyzelerin, halaların, kayınvalidelerin ve anne şefkatini yüreğinde taşıyıp henüz annelik duygusunu tadamamış tüm kadınlarımızın 'Anneler Günü' kutlu olsun.Tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.Anne şefkattir, merhamettir. Cennet onların ayakları altındadır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.Anneler Günün kutlu olsun, sevgili annem. Seni her zaman sağlıklı ve mutlu görmek istiyorum. Seninle geçirdiğim her anın bana çok değerli olduğunu biliyorum ve seni çok seviyorum. Seninle birlikte olmanın mutluluğunu her zaman hissetmek istiyorum.Seni çok özledim ve seni mutlu etmek için bu özel günde sana en içten sevgilerimi gönderiyorum. Senin sevgin, desteğin ve öğretilerin hayatımı şekillendirdi; beni bugüne getirdi. Sen benim en büyük kahramanımsın.Sen benim ilham kaynağımsın. Çocuklarım için her zaman senin gibi bir anne olmak istemişimdir, böylece beni yetiştirmiş olduğun gibi onları yetiştirebilirim. Anneler Günün kutlu olsun!*Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.*Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.*Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.* Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.* Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..* Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.* Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.İyi ki varsın annem. Sen olmasaydın hayatta hiçbir şeyin anlamı olmazdı. Seni seviyorum ve Anneler Günün kutlu olsun.Sen sadece bir annemi değil, aynı zamanda en iyi arkadaşımısın. Hayatımda senin kadar özel ve güzel bir insan tanımadım. Anneler Günün kutlu olsun.Anneler Gününde seni düşünmeden yapamadım. Senin sayende bugün buradayım ve sana minnettarım. Seni seviyorum anneciğim.Sevgili annem, sen benim hayatımdaki en büyük hazinemsin. Beni hep destekledin ve sevginle büyüttün. Seni çok seviyorum ve Anneler Günün kutlu olsun.Annem, senin gücün ve sevgin beni hep ayakta tuttu. Sana olan sevgim her geçen gün artıyor. Anneler Günün kutlu olsun.Sen benim her zaman destekçim ve yol göstericimsin. Hayatımda senin kadar önemli biri yok. Seni çok seviyorum annem, Anneler Günün kutlu olsun.Anneler Günü, senin benim hayatımda sahip olduğum en özel yeri kutlamak için bir gün. Seni çok seviyorum ve her zaman minnettarım.Annem, senin yaptığın fedakarlıkların farkındayım ve sana her zaman minnettarım. Seni seviyorum ve Anneler Günün kutlu olsun.Sevgili anneciğim, seninle geçirdiğim her an benim için özel. Seni ne kadar sevdiğimi hiçbir zaman anlatamam. Anneler Günün kutlu olsun.Her sene Mayıs'ın ikinci haftasında kutlanan bu anlamlı günde bizleri koşulsuz şartsız seven, büyüten annelerin değerinin ön plana çıkması için alınan hediyeler söylenen sözler bu günü daha da anlamlı kılıyor. Bu kapsamda ablaya, teyzeye, eşe, halaya, kayınvalideye gönderilebilecek anneler günü mesajı, mesajları ve sözleri seçeneklerini sizler için bu başlık altında derledik.Anneler Günü mesajlarında kısa-uzun seçenekler ile duygusal ve resimli Anneler Günü mesajı seçeneklerini bir arada görmek ve en çok hoşuna gideni SMS olarak ya da sözlü olarak dilediği kişiye iletmek istiyor.Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.* Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.* Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.* Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim Başımı dizlerine koymaya geldim.* Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;1) Buket Çicek2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)3) Küçük Ev Aletleri4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları5) Giyim Eşyası6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)7) Fotoğraf Çerçevesi8) Duvar Saati9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)Anneler Günü mesajları ve sözleri, evlatların en 9 Mayıs 2021 Anneler Günü çerçevesinde en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Bizler de bu özel gün için mesajları bir araya getirdik...Acılarımızı azaltan, sevinçlerimizi çoğaltan, giymeyip giydiren, evlatlarının başarısı, huzuru ve mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.Varlığıyla bizlere güç veren, çalışan, üreten, gücümüze güç katan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.Sevgilerin en büyüğünü hak eden, insanları her zaman sevgiyle kucaklayan tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutlar, ellerinden öperim.Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!En iyi zamanda bizimle birlikte gülüştüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.Sevgilerin en büyüğünü hak eden, insanları her zaman sevgiyle kucaklayan tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutlar, ellerinden öperim.Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. seni seviyorum annem...Canım anneciğim kim giderse gitsin benden, sen yanımda olduktan sonra benim için son yok, aksine her gün yeni umut, her gün yeni mutluluk. Canım annem anneler günün kutlu olsun.Benim bir tanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.Annem.. annem.. ben sensiz hep eksiğim.. Yanında olmasam da, sen yine benimlesin.