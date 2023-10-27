Ankara'da uçaklar neden uçuyor? Son dakika Ankara'da uçaklar neden alçaktan uçuyor?

Savaş uçağı seslerinin kaynağı belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Solo Türk uçuşları için duyuruyu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Hava Kuvvetlerimizin gösteri ekipleri olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da 24-29 Ekim 2023 tarihleri arasında pek çok kentte uçuşlar gerçekleştirecek." ifadeleriyle duyurmuştu29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak. Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.Jetler ise prova uçuşu gerçekleştiriyor bu nedenle savaş uçakları uçuyor.