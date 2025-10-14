Andorra - Sırbistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Andorra - Sırbistan maçı canlı izle şifresiz

Haber Tarihi: 14 Ekim 2025 14:38 - Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 14:38

Andorra - Sırbistan maçını ücretsiz Exxen Spor izle | Andorra - Sırbistan maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Exxen Spor'tan canlı izlenebilecek olan Andorra - Sırbistan maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Andorra ve Sırbistan karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. Andorra - Sırbistan maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Andorra - Sırbistan maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Andorra, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Andorra - Sırbistan maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Andorra - Sırbistan maçı 14 Ekim Salı günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.


