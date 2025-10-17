Haber Tarihi: 17 Ekim 2025 17:34 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 17:34

Anadolu Efes- Panathinaikos maçı canlı izle | Anadolu Efes- Panathinaikos maçı nereden canlı izlenir?

EuroLeague'de Anadolu Efes, 5. hafta maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u konuk edecek. Olympiacos deplasmanından galibiyetle dönen temsilcimiz, bu kez bir başka Yunan rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Bu kapsamda basketbolseverler karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu merak ediyor. Peki, Anadolu Efes- Panathinaikos maçı nereden, nasıl izlenir, maç nerede yayınlanacak? İşte, Anadolu Efes- Panathinaikos canlı izleme ekranı...

Anadolu Efes- Panathinaikos maçı canlı izle | Anadolu Efes- Panathinaikos maçı nereden canlı izlenir?
EuroLeague'de mücadele eden temsilcilerimizden Anadolu Efes, beşinci hafta karşılaşmasında bu kez eski başantrenörü Ergin Ataman'ın idaresindeki Panathinaikos'u ağırlayacak. Geçen hafta deplasmanda Olympiacos'u 82-78 yenerek önemli bir galibiyet alan lacivert-beyazlılar, üst üste ikinci kez bir Yunan ekibiyle karşılaşmanın heyecanını yaşıyor. İşte karşılaşma hakkında merak edilen detaylar...

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, Panathinaikos ile 17 Ekim 2025 Cuma (bu akşam) 20.30'da kozlarını paylaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak zorlu müsabaka S Sport Plus'dan canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES- PANATHİNAİKOS MAÇI CANLI İZLE

EUROLEAGUE'DE 40. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR ile Euroleague'de 40. kez karşı karşıya gelecek. Nisan 2005'ten bu yana oynanan 39 maçta lacivert-beyazlılar 17, Yunanistan ekibi ise 22 kez galip geldi. Taraflar arasındaki son maçta kazanan ekip, 75-67'lik skorla Panathinaikos oldu.
