Anadolu Efes- Panathinaikos maçı canlı izle | Anadolu Efes- Panathinaikos maçı nereden canlı izlenir?

EuroLeague'de mücadele eden temsilcilerimizden Anadolu Efes, beşinci hafta karşılaşmasında bu kez eski başantrenörü Ergin Ataman'ın idaresindeki Panathinaikos'u ağırlayacak. Geçen hafta deplasmanda Olympiacos'u 82-78 yenerek önemli bir galibiyet alan lacivert-beyazlılar, üst üste ikinci kez bir Yunan ekibiyle karşılaşmanın heyecanını yaşıyor. İşte karşılaşma hakkında merak edilen detaylar...

Anadolu Efes, Panathinaikos ile 17 Ekim 2025 Cuma (bu akşam) 20.30'da kozlarını paylaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak zorlu müsabaka S Sport Plus'dan canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR ile Euroleague'de 40. kez karşı karşıya gelecek. Nisan 2005'ten bu yana oynanan 39 maçta lacivert-beyazlılar 17, Yunanistan ekibi ise 22 kez galip geldi. Taraflar arasındaki son maçta kazanan ekip, 75-67'lik skorla Panathinaikos oldu.