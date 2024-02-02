Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek? Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gitti?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacağı saat belli oldu. Gezeravcı, Türkiye saati ile 17:50'de ayrılarak Dünya'ya dönecek. Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.



ALPER GEZERAVCI UZAYDAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DÖNECEK?





Gezeravcı'nın dönüş tarihi, 2 Şubat 2024 olarak planlanıyor. Ancak, plan dışı gelişen bir durum söz konusu olmadığı takdirde, Gezeravcı'nın 2 Şubat'ta ISS'den ayrılması ve 3 Şubat'ta Dünya'ya dönmesi bekleniyor.



İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacağı saat belli oldu.



Axiom Space şirketinin sosyal medya paylaşımında, ekibin Türkiye saati ile bugün 17.50'de istasyondan ayrılacağı belirtildi.



Gezeravcı'nın dönüşünü, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından organize edilen bir törenle karşılanması planlanıyor. Tören, TUA'nın Ankara'daki merkezinde yapılacak.



Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, Türkiye için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olmanın yanı sıra, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından seçilen ilk Türk vatandaşıdır.



Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, Türkiye'nin uzay çalışmaları alanındaki ilerlemesini gösteriyor. Türkiye, uzay alanındaki çalışmalarını artırarak, gelecekte daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor.



13 DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ



Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.



Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor! İşte hareket saati...



Son olarak söz konusu deneylerle ilgili yaptığı açıklamada Gezeravcı şu bilgileri verdi:



"Deney konularımız biyoloji, fizik, tıp ve genetik alanlarında farklı disiplinleri içeriyor. TÜBİTAK bünyesinde hazırlanan 'gMetal' deneyimiz var. Kimyasal tepkimesiz koşullarda katı parçacıklar ile akışkan ortam arasında homojen karışım oluşturulmasının yerçekimine etkisini araştırıyoruz. Tıp alanında uzay ortamının insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelediğimiz deneyimiz var. Burada radyasyona maruz kalmanın kansere neden olan baskılayıcı hücrelere etkisini inceliyoruz. Yerçekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genler ve bunların bağışıklık sistemiyle ilişkisini araştırıyoruz. Bu etkilerin tespit edilebilmesi için dünyada kan örneklerim alınmaya başlandı, halihazırda alınmaya devam ediyor. Görev sonunda da yine son kan örneklerim alınarak numuneye yönelik çalışma tamamlanmış olacak. 'PRANET' deneyiyle propolisin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisini araştırıyoruz."



DRAGON KAPSÜLÜ İLE DÜNYA'YA DÖNECEKLER



Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü ile Dünya'ya dönecek. Kapsülün Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.