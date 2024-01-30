Alper Gezeravcı Ne Zaman Dönecek?

Gezeravcı'nın dönüş tarihi, 2 Şubat 2024 olarak planlanıyor. Ancak, plan dışı gelişen bir durum söz konusu olmadığı takdirde, Gezeravcı'nın 2 Şubat'ta ISS'den ayrılması ve 3 Şubat'ta Dünya'ya dönmesi bekleniyor.



Gezeravcı'nın dönüşünü, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından organize edilen bir törenle karşılanması planlanıyor. Tören, TUA'nın Ankara'daki merkezinde yapılacak.



Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, Türkiye için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olmanın yanı sıra, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından seçilen ilk Türk vatandaşıdır.



Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, Türkiye'nin uzay çalışmaları alanındaki ilerlemesini gösteriyor. Türkiye, uzay alanındaki çalışmalarını artırarak, gelecekte daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor.





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