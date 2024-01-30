Haber Tarihi: 30 Ocak 2024 15:06 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 15:06

Alper Gezeravcı Ne Zaman Dönecek?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 19 Ocak 2024 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere yola çıktı. Gezeravcı, ISS'de 14 gün kalacak ve çeşitli bilimsel deneylere katılacak.

Alper Gezeravcı Ne Zaman Dönecek?
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Gezeravcı'nın dönüş tarihi, 2 Şubat 2024 olarak planlanıyor. Ancak, plan dışı gelişen bir durum söz konusu olmadığı takdirde, Gezeravcı'nın 2 Şubat'ta ISS'den ayrılması ve 3 Şubat'ta Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

Gezeravcı'nın dönüşünü, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından organize edilen bir törenle karşılanması planlanıyor. Tören, TUA'nın Ankara'daki merkezinde yapılacak.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, Türkiye için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olmanın yanı sıra, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından seçilen ilk Türk vatandaşıdır.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, Türkiye'nin uzay çalışmaları alanındaki ilerlemesini gösteriyor. Türkiye, uzay alanındaki çalışmalarını artırarak, gelecekte daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor.

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