Ali Koç, görevi bırakıyor

Kulüpler Birliği başkanlığı görevini de yürüten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.
İddialara göre Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakıyor. Saat 14.00'da düzenlenecek Conrad Otel'deki zirveye bütün kulüp başkanları özellikle davet edildi. Gündemin birinci sırasında başkanlık seçimi var.
DOĞAN YA DA YILDIRIM
Kulüpler Birliği'nde bugün çok önemli bir toplantı yapılacak. Toplantının ana gündem maddesi başkanlık seçimi olacak.
29 Temmuz toplantısında daha önce almış olduğu bu kararı açıklaması beklenen Ali Koç'un yerine Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın getirilmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulan diğer önemli aday ise Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım
Süper Lig kulüplerinden bu yönde bir talep olduğu ve Doğan'ın da bu duruma sıcak bakabileceği öğrenildi.
İddialara göre Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakıyor. Saat 14.00'da düzenlenecek Conrad Otel'deki zirveye bütün kulüp başkanları özellikle davet edildi. Gündemin birinci sırasında başkanlık seçimi var.
DOĞAN YA DA YILDIRIM
Kulüpler Birliği'nde bugün çok önemli bir toplantı yapılacak. Toplantının ana gündem maddesi başkanlık seçimi olacak.
29 Temmuz toplantısında daha önce almış olduğu bu kararı açıklaması beklenen Ali Koç'un yerine Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın getirilmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulan diğer önemli aday ise Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım
Süper Lig kulüplerinden bu yönde bir talep olduğu ve Doğan'ın da bu duruma sıcak bakabileceği öğrenildi.