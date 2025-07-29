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Ali Koç, görevi bırakıyor

Fenerbahçe Başkanlığı'nın yanı sıra Kulüpler Birliği başkanlığı görevini de yürüten Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki görevinden ayrılacak.

calendar 29 Temmuz 2025 10:11 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 10:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Ali Koç, görevi bırakıyor
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Kulüpler Birliği başkanlığı görevini de yürüten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

İddialara göre Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakıyor. Saat 14.00'da düzenlenecek Conrad Otel'deki zirveye bütün kulüp başkanları özellikle davet edildi. Gündemin birinci sırasında başkanlık seçimi var.

 DOĞAN YA DA YILDIRIM


Kulüpler Birliği'nde bugün çok önemli bir toplantı yapılacak. Toplantının ana gündem maddesi başkanlık seçimi olacak.

29 Temmuz toplantısında daha önce almış olduğu bu kararı açıklaması beklenen Ali Koç'un yerine Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın getirilmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulan diğer önemli aday ise Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım

Süper Lig kulüplerinden bu yönde bir talep olduğu ve Doğan'ın da bu duruma sıcak bakabileceği öğrenildi.



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