ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024

ALES sonuç tarihleri bugün sınava giren doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda ALES/1 sonuç tarihi de açıklandı. Peki, 2024 ALES//1 sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edenler için ALES sonuç tarihiyle ilgili detayları haberimizde derledik. İşte ASLES sonuç tarihi...



2024 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ALES/1 sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.



ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



2024 ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden sorgulanabilecek.



ALES SINAV TARİHLERİ



ALES/1 sınav tarihi: 21.04.2024



ALES/2 sınav tarihi: 28.07.2024





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