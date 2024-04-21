Haber Tarihi: 21 Nisan 2024 13:18 - Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 13:18

ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024

ALES/1 21 Nisan Pazar günü (bugün) gerçekleştirildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılan adaylar, sınavın ardından sonuç tarihine odaklandı. Peki ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024
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ALES sonuç tarihleri bugün sınava giren doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda ALES/1 sonuç tarihi de açıklandı. Peki, 2024 ALES//1 sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edenler için ALES sonuç tarihiyle ilgili detayları haberimizde derledik. İşte ASLES sonuç tarihi...

2024 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2024 ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden sorgulanabilecek.

ALES SINAV TARİHLERİ

ALES/1 sınav tarihi: 21.04.2024

ALES/2 sınav tarihi: 28.07.2024

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