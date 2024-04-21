ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024

ALES sonuç tarihleri bugün sınava giren doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda ALES/1 sonuç tarihi de açıklandı. Peki, 2024 ALES//1 sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edenler için ALES sonuç tarihiyle ilgili detayları haberimizde derledik. İşte ASLES sonuç tarihi...
2024 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.
ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2024 ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden sorgulanabilecek.
ALES SINAV TARİHLERİ
ALES/1 sınav tarihi: 21.04.2024
ALES/2 sınav tarihi: 28.07.2024
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