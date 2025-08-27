Haber Tarihi: 27 Ağustos 2025 11:07 - Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 11:07

AEK Larnaca - Brann maçı hangi kanalda, saat kaçta? | AEK Larnaca - Brann maçı canlı izle şifresiz

AEK Larnaca - Brann maçını ücretsiz CBC Sport izle | AEK Larnaca - Brann maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. CBC Sport'tan canlı izlenebilecek olan AEK Larnaca - Brann maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, AEK Larnaca - Brann maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte AEK Larnaca - Brann maçı canlı yayın izleme detayları

AEK Larnaca - Brann maçı hangi kanalda, saat kaçta? | AEK Larnaca - Brann maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'de bu hafta AEK Larnaca ve Brann karşı karşıya gelecek. Mücadele CBC Sport ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "CBC Sport canlı izle, CBC Sport şifresiz" araması yapıyor. AEK Larnaca - Brann maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
AEK LARNACA - BRANN MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

AEK Larnaca - Brann maçını şifresiz ve canlı izlemek için CBC Sport'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, CBC Sport'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

AEK LARNACA - BRANN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AEK LARNACA - BRANN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi'de bu AEK Larnaca, Brann ile karşı karşıya gelecek. AEK Larnaca - Brann maçı CBC Sport üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

AEK LARNACA - BRANN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AEK Larnaca - Brann maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 19:30'da oynanacak mücadele, CBC Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'den Diego Carlos için 'Kulüp bul talimatı' Fenerbahçe Fenerbahçe'den Diego Carlos için "Kulüp bul talimatı"
AEK Larnaca - Brann maçı hangi kanalda, saat kaçta? | AEK Larnaca - Brann maçı canlı izle şifresiz Gündem AEK Larnaca - Brann maçı hangi kanalda, saat kaçta? | AEK Larnaca - Brann maçı canlı izle şifresiz
Celta Vigo - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Celta Vigo - Real Betis maçı canlı izle şifresiz Gündem Celta Vigo - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Celta Vigo - Real Betis maçı canlı izle şifresiz
Club Brugge - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Club Brugge - Rangers maçı canlı izle şifresiz Gündem Club Brugge - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Club Brugge - Rangers maçı canlı izle şifresiz
Kopenhag - Basel maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Kopenhag - Basel maçı canlı izle şifresiz Gündem Kopenhag - Basel maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Kopenhag - Basel maçı canlı izle şifresiz
Karabağ - Ferencvaros maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Karabağ - Ferencvaros maçı canlı izle şifresiz Gündem Karabağ - Ferencvaros maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Karabağ - Ferencvaros maçı canlı izle şifresiz
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 27 Ağustos 2025 Gündem Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 27 Ağustos 2025
Trabzonspor'a yeşil ışık: Jefferson Savarino Trabzonspor Trabzonspor'a yeşil ışık: Jefferson Savarino
Beşiktaş, Klostermann için bilgi aldı! Beşiktaş Beşiktaş, Klostermann için bilgi aldı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Hala gitmek istiyor; Dursun Özbek rapor bekliyor
2
Jose Mourinho'dan Geny Catamo yanıtı!
3
Beşiktaş, Cerny transferinde sona geldi!
4
Benfica - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
5
Galatasaray'a Devler Ligi'nden 640 bin euro!
6
Victor Nelsson'dan transfer itirafı!
7
Vitor Pereira'dan 30 milyon euroluk transfer

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.