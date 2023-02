Adıyaman deprem kaç kişi öldü? Son dakika Adıyaman depremi 7 Şubat 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Adıyaman deprem son dakika haberleri... Türkiye 6 Şubat Pazartesi gece yarası son dakika deprem haberiyle güne başladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken saat 04:26'da ise Gaziantep Nurdağı'nda 6,4 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Artçı depremler devam ederken saat 14:24 itibarıyla Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Gaziantep depremi ve Kahranmaraş depremi; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi pek çok ilde hissedildi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsan depremde ölü ve yaralı sayıları açıklanmaya devam ediyor. Yetkililerden deprem son durum açıklamaları gelirken gözler "Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı, kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı?" sorusuna çevrildi. Adıyaman depreminde vefat edenlerin kimliklerinin açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. İşte, Depremde hayatını kaybedenler ve yaralananlar hakkında merak edilenler....Saat 4.17'de meydana gelen, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilen 7.4'lük deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen iki büyük depremin ardından bölgedeki illerde ciddi hasar meydana geldi. Birçok binanın yıkıldığı Adıyaman'da da vatandaşların yardımıyla göçük altında kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor.CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kentteki son durumu 9.Köy'e anlattı:"Şu an valilikte, afet koordinasyon merkezindeyiz. AKP milletvekilleriyle beraberiz. Kurtarma ekipleri enkaz bölgelerine gidemiyor. Kurtarma çalışmaları yapılamıyor. Yakınlarımızdan haber alamıyoruz."Arama-kurtarma ekiplerinin sayısının afetin büyüklüğü karşısında yetersiz kaldığını belirten milletvekili, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda vatandaş olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:"Ekiplerin bir kısmında da yeterli araç-gereç yok. Kurtulan vatandaşlar kendi imkanlarıyla veya çevredekilerin yardımıyla çıkıyor. Hala birçok enkaz var ve kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaş var. Dışarıdaki insanlar barınma ve gıda sorunu yaşıyor. Kar ve yağmur çok şiddetli yağıyor, elektrikler yok." Geniş bir alanda yıkım olduğundan dolayı müdahale etmenin oldukça zor olduğunun altını çizen Tutdere, "Şu an eksiklerin giderilmesi için çalışma yapılıyor. Türkiye'nin her tarafından ekipler gelmeye başladı. Asker görevlendirildi. Koordine edilmeye çalışılıyor" dedi.Yakup Taş ve ailesinin ikamet ettiği 9 katlı bina da Adıyaman merkezde yıkılan binalardan biri. 9.Köy'e konuşan Taş'ın yakınları, şehir merkezindeki enkaza AFAD ekiplerinin iki defa müdahalesinin gerçekleştiğini söyledi. İlgili bölgede saat 20:00'de gerçekleştirilen ikinci arama-kurtarma çalışmasının ardından da sonuç alınamadı.Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte 100 binanın yıkıldığını ve en az 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladAFAD tarafından açıklanan son verilere göre; Şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426 olarak güncellendi.Kahramanmaraş'ta 912 kişi yaşamını yitirdi, bin 5385 kişi yaralandı, 310 bina da yıkıldı.Hatay'da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı.Osmaniye'de 205 kişi yaşamını yitirdi, bin 3 kişi yaralandı, 101 bina yıkıldı.Adıyaman'da 20 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı, 600 bina yıkıldı.Diyarbakır'da 46 kişi yaşamını yitirdi, 557 kişi yaralandı, 20 bina yıkıldı.Şanlıurfa'da 30 kişi yaşamını yitirdi, bin 71 kişi yaralandı, 201 bina yıkıldı.Gaziantep'te 309 kişi yaşamını yitirdi, bin 597 kişi yaralandı, 581 bina yıkıldı.Kilis'te 13 kişi yaşamını yitirdi, 244 kişi yaralandı, 50 bina yıkıldı.Adana'da 58 kişi yaşamını yitirdi, 720 kişi yaralandı, 24 bina yıkıldı.Malatya'da 106 kişi yaşamını yitirdi, bin 941 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı.Elazığ'da da 6 binanın yıkıldığı tespit edildi.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 912 kişi hayatını kaybetti, 5385 kişi yaralandı. Rakamlar yeni açıklamalarla güncelleniyor. Kahramanmaraş Valiliği son dakika gelince haberimizde yer alacak.Son açıklanan verilere göre Gaziantep'te 309 kişi yaşamını yitirdi, bin 597 kişi yaralandı, 581 bina yıkıldı.Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü.Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.Adana Valisi, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem için tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen binalarımızı terkedip güvenli yerlerde bekleyelim. Başta ana yollarımız olmak üzere yolları açık tutmaya özen gösterelim. İlimizde hissettiğimiz deprem sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.İl il açıklanan ilk verilere göre Adana'da 58 kişi yaşamını yitirdi, 720 kişi yaralandı, 24 bina yıkıldı.İl bazında açıklanan ilk verilere göre Hatay'da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı.7,7'lik depremin en çok hissedilidğ 10 il arasında yer alan Malatya'da edinilen son bilgiye göre, yüzlerce bina yıkıldı. Malatya Valisi Hulusi Şahin tarafından açıklanan ilk veriler şöyle; kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını bildirdi. İl bazında açıklanan son verilere göre ise Malatya'da 106 kişi yaşamını yitirdi, bin 941 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı.