Adana Demirspor - Samsunspor maçı canlı izle | Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Adana Demirspor - Samsunspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor Samsunspor'u konuk edecek. Adana Demirspor rakibini eli boş gönderme peşinde. Samsunspor ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Adana Demirspor Samsunspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.Bu sezon İstanbulspor ile birlikte Süper Lig deplasmanlarında en az puan toplayan takım olan Samsunspor, son dört dış saha karşılaşmasını gol atamadan kaybetti. Karadeniz ekibi, bu şekilde daha uzun bir mağlubiyet serisini en son Aralık 1982-Mart 1983 arasındaki beş karşılaşmalık dönemde yaşadı. Süper Lig'deki son üç maçından beraberlikle ayrılan Adana Demirspor, lig tarihinde rakipleriyle üst üste dört karşılaşmada yenişemediği tek dönemi Mart-Nisan 1982'de yaşadı. 2023/24 Süper Lig sezonunda oynadığı 13 maçın dokuzunu kaybeden Samsunspor, lig tarihinde bu aşamalarda en fazla mağlubiyet aldığı sezonu yaşıyor.Bu sezon Süper Lig'de önde kaptığı toplarla Fenerbahçe'nin ardından en fazla şut çeken takım olan Adana Demirspor (24), bu şekilde üç gol kaydetti. Sahanın kendi kalesinden itibaren ilk 40 metrelik bölümünde Samsunspor'dan daha az top kaybeden tek ekip ise Beşiktaş. 2023/24 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 15 dakikalık bölümünde en fazla gol atan takım Adana Demirspor. Samsunspor ise ligdeki son karşılaşmasını bu bölümde yediği golle Beşiktaş'a 2-1 kaybetti.Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 13 maçta dört gol atan Adana Demirspor oyuncusu Yusuf Erdoğan, daha önceki 43 lig karşılaşmasındaki gol sayısını geride bıraktı. 2023/24 Süper Lig sezonunda iki gol atan tek Samsunspor oyuncusu olan ve son karşılaşmada Beşiktaş ağlarını havalandıran Marius Mouandilmadji, üst üste iki lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadığı son dönemi 2022/23'ün son iki karşılaşmasında RFC Seraing formasıyla yaşadı.