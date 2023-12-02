Haber Tarihi: 02 Aralık 2023 13:35 - Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 13:35

Adana Demirspor - Samsunspor maçı canlı izle | Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Adana Demirspor - Samsunspor maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Adana Demirspor - Samsunspor maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Adana Demirspor - Samsunspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor - Samsunspor maçı canlı izleme detayları

Adana Demirspor - Samsunspor maçı canlı izle | Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Abone Ol
Adana Demirspor - Samsunspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor Samsunspor'u konuk edecek. Adana Demirspor rakibini eli boş gönderme peşinde. Samsunspor ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 
ADANA DEMİRSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE



ADANA DEMİRSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor Samsunspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon İstanbulspor ile birlikte Süper Lig deplasmanlarında en az puan toplayan takım olan Samsunspor, son dört dış saha karşılaşmasını gol atamadan kaybetti. Karadeniz ekibi, bu şekilde daha uzun bir mağlubiyet serisini en son Aralık 1982-Mart 1983 arasındaki beş karşılaşmalık dönemde yaşadı. Süper Lig'deki son üç maçından beraberlikle ayrılan Adana Demirspor, lig tarihinde rakipleriyle üst üste dört karşılaşmada yenişemediği tek dönemi Mart-Nisan 1982'de yaşadı. 2023/24 Süper Lig sezonunda oynadığı 13 maçın dokuzunu kaybeden Samsunspor, lig tarihinde bu aşamalarda en fazla mağlubiyet aldığı sezonu yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'de önde kaptığı toplarla Fenerbahçe'nin ardından en fazla şut çeken takım olan Adana Demirspor (24), bu şekilde üç gol kaydetti. Sahanın kendi kalesinden itibaren ilk 40 metrelik bölümünde Samsunspor'dan daha az top kaybeden tek ekip ise Beşiktaş. 2023/24 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 15 dakikalık bölümünde en fazla gol atan takım Adana Demirspor. Samsunspor ise ligdeki son karşılaşmasını bu bölümde yediği golle Beşiktaş'a 2-1 kaybetti.

Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 13 maçta dört gol atan Adana Demirspor oyuncusu Yusuf Erdoğan, daha önceki 43 lig karşılaşmasındaki gol sayısını geride bıraktı. 2023/24 Süper Lig sezonunda iki gol atan tek Samsunspor oyuncusu olan ve son karşılaşmada Beşiktaş ağlarını havalandıran Marius Mouandilmadji, üst üste iki lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadığı son dönemi 2022/23'ün son iki karşılaşmasında RFC Seraing formasıyla yaşadı.


 

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Adana Demirspor
Gündem

Diğer Haberler

Onuachu seriye devam etmek istiyor Trabzonspor Onuachu seriye devam etmek istiyor
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in son durumu Fenerbahçe Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in son durumu
Trabzonspor evinde bir başka! Trabzonspor Trabzonspor evinde bir başka!
Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte 11'ler Gündem Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte 11'ler
Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11 Gündem Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11
Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler Gündem Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler
Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11 Gündem Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11
Pendikspor Galatasaray maçı canlı izle şifresiz beın Sports izle | Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Pendikspor Galatasaray maçı canlı izle şifresiz beın Sports izle | Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Abdullah Avcı, Bjelica'yı yakalıyor Trabzonspor Abdullah Avcı, Bjelica'yı yakalıyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Pendikspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
2
Erik ten Hag'ın aklı Sacha Boey'de kaldı
3
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Osayi-Samuel
4
Fenerbahçe'de Ali Koç takımla görüştü
5
Fenerbahçe'yi yıkan Türk!
6
İtalya'da çılgın maç; Juve 90+2'de yedi, 90+4'te attı
7
Manchester United maçı Galatasaray'ın kasasını doldurdu

SON HABERLER

yukarı ok